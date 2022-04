Conduire l'une des plus grandes, luxueuses et high-tech voitures électriques du marché, c'est toucher du doigt la partie la plus fascinante de l'avenir qui nous mène déjà vers la transition énergétique. Si cette voiture alimentée par batterie s'appelle Mercedes EQS et revendique l'une des autonomies électrique les plus élevées, le désir de tester son efficacité dans notre test de consommation de carburant en conditions réelles est naturel.

Sur notre trajet standard de 360 km, la Mercedes EQS 450+ équipée d'un seul moteur électrique de 333 ch, de roues arrière motrices et d'une batterie utilisable de 107,8 kWh obtient une bonne moyenne de 17,5 kWh/100 km (5,71 km/kWh) et n'aura coûté que 15,75 euros avec une recharge à domicile. La recharge dans une station HPC (recharge rapide) telle que Ionity, en revanche, coûte 49,77 euros.

Excellente consommation pour la catégorie et autonomie record

Cela dit, il convient d'ajouter que la Mercedes EQS 450+ a réussi à établir un nouveau record d'autonomie électrique (théorique), puisqu'avec une consommation de 17,5 kWh/100 km et une batterie de 107,8 kWh, elle peut parcourir 616 km, même par des températures pas particulièrement élevées.

Par rapport aux autres grandes voitures électriques qui figurent déjà dans notre classement de la consommation réelle, la Mercedes EQS s'est révélée particulièrement économe en énergie lors du test, battant les quelques concurrents en matière d'efficacité. Seule l'ancienne Tesla Model S 100D a fait mieux que le fleuron électrique allemand avec son 16,4 kWh/100 km (6,1 km/kWh).

Plus loin derrière, l'Audi e-tron 55 quattro (19,0 kWh/100 km - 5,2 km/kWh), l'Audi RS e-tron GT (20,5 kWh/100 km - 4,8 km/kWh) et la BMW iX xDrive50 (20,9 kWh/100 km - 4,7 km/kWh), toutes testées à des températures ambiantes égales ou supérieures à celles de l'essai EQS.

Confortable, technologique et spacieuse

La Mercedes EQS 450+ Luxe testée est déjà équipée de série de la suspension pneumatique Airmatic, de l'essieu arrière directeur de 4,5°, du toit panoramique, de l'éclairage numérique matriciel à LED, des sièges avant électriques et climatisés Multicontour et du système audio Burmester. En ajoutant les jantes en alliage AMG de 21 pouces, la peinture métallisée, le spectaculaire MBUX Hyperscreen offrant trois écrans dans le tableau de bord, le pack extérieur AMG Line, l'Energizing Air Control, l'affichage tête haute et l'essieu arrière orientable à 10°, le prix final flirte avec les 150 000 €.

Une somme non négligeable, mais qui vous permet de conduire l'une des voitures les plus avancées du marché actuel, confortable et silencieuse comme peu d'autres, dotée d'un équipement de haut niveau tant au niveau des aides à la conduite que des systèmes de sécurité, sans oublier des détails technologiques uniques au monde. Il s'agit notamment du système à quatre roues directrices (10° à l'arrière) qui rend l'EQS presque aussi agile dans les manœuvres qu'une petite voiture et réactif dans les virages malgré ses 5,21 mètres de long et son poids de 2,4 tonnes.

La réalité augmentée pour le système de navigation, un écran central de 17,7 pouces combiné à deux écrans de 12,3 pouces, un éclairage d'ambiance actif qui avertit du franchissement de ligne et d'autres dangers potentiels ne sont que quelques-unes des subtilités que l'on peut apprécier à bord de cet EQS.

Les accélérations sont rapides et progressives sans être trop sportives et l'assiette est toujours posée sur des ressorts pneumatiques qui s'ajustent en fonction du mode de conduite choisi, même si le poids important de ce vaisseau amiral à cinq portes se fait sentir au freinage et dans les virages. Le grand et pratique hayon électrique donne accès à un énorme coffre, surtout en longueur.

Découvrez ci-dessous en vidéo l'essai de nos confrères de Motor1 Italie :

600 km avec une batterie pleine

La Mercedes EQS 450+ est économe en énergie dans toutes les situations de conduite, surtout si l'on considère la taille, la puissance et les équipements de luxe du modèle. Ce n'est que sur l'autoroute ou lorsque vous recherchez des performances maximales que l'efficacité de l'EQS diminue, mais elle reste plus que performante en ville et en dehors. À la fin de notre essai de 991 km, la consommation moyenne enregistrée par l'ordinateur de bord était de 19,6 kWh/100 km (5,1 km/kWh).

La batterie effective de 107,8 kWh (la plus élevée parmi les voitures électriques) avec un système de 400 volts garantit un kilométrage élevé avec un "plein", en moyenne entre 500 et 600 km, grâce à un aérodynamisme record avec un Cx de 0,20. L'EQS est également la première voiture électrique à effectuer notre trajet aller-retour de 360 km sans s'arrêter pour se recharger et à une vitesse égale à celle des voitures à moteur à combustion interne.

Au sujet de la recharge, il convient de noter l'excellente puissance que l'on peut obtenir des bornes rapides (160 kW en crête enregistrés contre les 200 kW déclarés) et la fonction très pratique Plug & Charge dans les stations Ionity où il suffit de brancher la prise pour commencer la recharge à grande vitesse (gratuite la première année).

Consommation et autonomie dans diverses situations de conduite

Trafic urbain : 19,5 kWh/100 km (5,1 km/kWh) / 549 km d'autonomie

: 19,5 kWh/100 km (5,1 km/kWh) / 549 km d'autonomie Mixte urbain-extra-urbain : 19,1 kWh/100 km (5,2 km/kWh) / 560 km d'autonomie

: 19,1 kWh/100 km (5,2 km/kWh) / 560 km d'autonomie Autoroute : 22,2 kWh/100 km (4,5 km/kWh) / 485 km d'autonomie

: 22,2 kWh/100 km (4,5 km/kWh) / 485 km d'autonomie Eco-conduite : 13,3 kWh/100 km (7,5 km/kWh) / 808 km d'autonomie

: 13,3 kWh/100 km (7,5 km/kWh) / 808 km d'autonomie Consommation maximale : 99,9 kWh/100 km (1,0 km/kWh) <Limite des indicateurs>

107 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Alimentation électrique Puissance Consommation Poids à vide Rapport puissance/pneu Mercedes EQS 450+ Luxe Électrique 109 kW N.R. 2405 kg 43,952 kW/T

Données

Modèle : Mercedes EQS 450+ Luxury

Prix de base : 127 240 euros

Date du test : 22/03/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 15°/ Ensoleillé, 5°

Prix de l'énergie : 0,25 euro/kWh (électricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 991 km

Kilométrage au début du test : 6822 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 76 km/h

Pneus : Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 - 265/40 R21 105H XL MO (Label UE : A, B, 70 dB)

Consommation de carburant

Moyenne "réelle" : 17,50 kWh/100 km (5,71 km/kWh)

Ordinateur de bord : 17,50 kWh/100 km

Découvrez comment et pourquoi le test de consommation a été réalisé.

Coûts à l'usage

Dépenses "réelles" : 15,75 euros avec recharge à domicile (49,77 euros au prix plein Ionity ou Free to X)

Dépenses mensuelles (800 km par mois): 35,00 euros avec recharge à domicile (110,60 euros au prix plein Ionity ou Free to X)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 457 km avec recharge à domicile (145 km au prix plein Ionity ou Free to X)

Combien de kilomètres avec une recharge complète ? 616 km