"Que vont-ils inventer ensuite ?" C'est ce que l'on se demande à chaque fois que Brabus sort l'une de ses folles créations. Le préparateur allemand a un appétit pour les projets fous basés sur le G63, et certaines de ses créations occupent des créneaux que Mercedes ne veut pas occuper. Après le pick-up et le V12, il est temps de rencontrer "l'ultime racer des dunes du désert".

Il s'agit d'un buggy de l'extrême, baptisé Brabus 900 Crawler, sans aucun doute l'un des projets basés sur le Classe G les plus spectaculaires. En termes de folie, il se situe juste à côté du G63 6x6 de Mercedes et du Maybach G650 Landaulet, mais sans être homologué pour la route. En effet, le G sans porte et sans fenêtre ne peut pas être conduit sur la voie publique, car le spécialiste de la préparation n'a pas voulu faire de compromis dans le seul but de conserver la plaque d'immatriculation.

Brabus 900 Crawler basé sur le Mercedes-AMG G63

Avec une énorme garde au sol de 53 centimètres (20,8 pouces), le Crawler fait honneur à son nom et devrait être capable d'affronter n'importe quel type de terrain difficile. À titre de comparaison, les Ford Bronco et Jeep Wrangler n'ont respectivement qu'une garde au sol maximale de 29,4 cm (11,6 in) et 27,4 cm (10,8 in).

Comme pour d'autres modèles G hors normes, Brabus a installé des essieux portiques pour améliorer les capacités du véhicule. La suspension revue et corrigée est équipée de jambes de force réglables en hauteur sur mesure, avec un débattement de 16 cm pour s'attaquer aux terrains extrêmes. Elle repose sur des jantes forgées d'une seule pièce équipées de pneus tout-terrain 40x13.50 R20, soutenues par des freins à disque de 400 mm à l'avant et 370 mm à l'arrière.

Ensuite, il y a le moteur, dont la cylindrée a été portée à 4,5 litres. Le V8 biturbo développe une puissance de 888 chevaux (662 kilowatts) à 6200 tr/min et 1250 Nm à partir de 2900 tr/min. Le couple est toutefois limité électroniquement à 1050 Nm afin de préserver la fiabilité de la boîte automatique à neuf rapports. Bien qu'il soit conçu pour sortir des sentiers battus, le Crawler atteint le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. Il est limité à 160 km/h à cause de ses pneus tout-terrain.

Après avoir retiré tant de panneaux de carrosserie et utilisé de la fibre de carbone pour les pièces restantes, l'AMG G63 a perdu beaucoup de poids. Il n'en reste pas moins que le poids de la voiture est de 2065 kg, mais nous vous rappelons que le véhicule standard pèse 2485 kg. Si l'on fait le calcul, le Crawler a perdu environ 420 kg de graisse. Un résultat impressionnant si l'on considère que Brabus a ajouté des essieux portiques et un châssis tubulaire en acier haute résistance.

En ce qui concerne le prix, vous feriez mieux de vous asseoir. La Crawler coûte 749 000 € hors taxes. Pour ce prix là, vous recevrez quatre casques en carbone et un système d'interphone. Brabus n'a l'intention de fabriquer que 15 véhicules et en livrera un tiers avant la fin de l'année. Cinq autres seront expédiés en 2023 et les cinq derniers en 2024.