Jeep a réservé une petite surprise à ses fans avant le Detroit 4Fest qui aura lieu ce week-end, aux États-Unis, en dévoilant le Wrangler Unlimited Willys Xtreme Recon Edition. Cette série spéciale possède certaines des caractéristiques du Rubicon Xtreme Recon, le tout, avec un style résolument rétro qui fait écho à une certaine Jeep Willys.

Le pack Xtreme Recon qui équipe le Wrangler Unlimited est pourvu de pneumatiques de 35 pouces montés sur des jantes de 17 pouces. La hauteur de caisse a été élevée de quatre centimètres supplémentaires pour une garde au sol totale de 28 centimètres. En comparaison, la finition Xtreme Recon de la version Rubicon possède une garde au sol d'environ 33 centimètres.

Esthétiquement, nous retrouvons de nombreux éléments faisant écho à la Willys, avec une calandre et des jantes peintes en noir brillant, ou encore une couleur "Sarge Green" qui immacule chaque parcelle de la carrosserie. D'autres couleurs sont disponibles au nuancier, mais ce Wrangler étant inspiré de l'univers de l'armée, difficile de l'imaginer avec une autre teinte que ce vert foncé du plus bel effet. Et pour souligner sa filiation avec le tout-terrain militaire des années 1940, le nom Willys est inscrit de chaque côté du capot moteur.

À l'intérieur, le Jeep Wrangler Unlimited Willys Xtreme Recon est disponible avec des couleurs "Heritage Tan" et "Black", comme vous pouvez le voir sur les photos à disposition. Un intérieur entièrement noir est également disponible en option.

Aux États-Unis, cette édition spéciale démarrera à partir de 39 495 dollars, soit environ 33 700 euros. Les clients n'auront pas le choix concernant la version, ce sera un quatre portes Unlimited ou rien. Ils pourront, en revanche, choisir entre un V6 de 3,6 litres de cylindrée ou un petit quatre cylindres 2,0 litres turbo, et entre une transmission manuelle ou automatique.

Les premières livraisons débuteront en décembre prochain de l'autre côté de l'Atlantique. Pour le moment, Jeep n'a pas donné d'informations quant à une éventuelle arrivée sur le Vieux Continent.