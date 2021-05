Après le Jeep Renegade et le Jeep Compass, c'est au tour de l'un des modèles iconiques du constructeur américain de passer par la case électrification. Le Jeep Wrangler 4xe, c'est son nom, hérite désormais d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable composé d'un bloc thermique essence, à savoir un quatre cylindres 2,0 litres turbo, et de deux moteurs électriques. L'autonomie en mode 100 % électrique va jusqu'à 53 kilomètres.

Le résultat, c'est tout simplement le Wrangler de série le plus puissant jamais présenté, puisque la marque annonce une puissance cumulée de 380 chevaux et un couple généreux de 637 Nm. Néanmoins, le Wrangler étant un modèle assez particulier compte tenu de ses prétentions de tout-terrain et de toute l'armada technique qui va avec, le Wrangler 4xe n'est pas disponible sous toutes ses déclinaisons. En raison de l'implantation de la batterie d'une capacité de 17 kWh, le Wrangler 4xe n'existe qu'en version cinq portes Unlimited. Le châssis court n'aura pas droit à l'électrification, faute de place pour y loger ces batteries.

Rassurons tout de suite les amateurs de 4x4, le Wrangler 4xe reste bel et bien un vrai franchisseur, malgré l'ajout de deux moteurs électriques et d'une batterie. La voiture est dotée d'une transmission intégrale permanente avec deux essieux de type Dana44, d'une boîte de transfert à deux vitesses et d'un blocage de différentiel. La version Rubicon a aussi le droit à une version 4xe, elle bénéficiera du système Roc Track 4x4 et des blocages de différentiels avant et arrière Tru Lock. Nous retrouvons toujours le système de barres antiroulis déconnectables, tandis que la voiture possède une capacité d’immersion dans l'eau de 76 millimètres.

Les prix

Le Jeep Wrangler 4xe était déjà disponible à la réservation sur internet grâce à une édition de lancement First Edition. Ce modèle, affiché à 71'700 euros, s'affichait bien plus cher que les Wrangler Unlimited diesel (50'650 euros) et Unlimited essence (50'900 euros). Néanmoins, les modèles thermiques sont pourvus d'un malus conséquent, ce qui ramène donc la version hybride rechargeable à des prix similaires, en fonction des équipements.

Après la version First Edition, c'est désormais au reste de la gamme de se présenter, et le Wrangler 4xe s'affiche désormais à partir de 68'200 euros avec trois niveaux de finition dont les équipements sont détaillés ci-dessous.

Sahara Overland Rubicon 80th Anniversary Jeep Wrangler 4xe 68'200 € 71'450 € 69'700 € 70'400 €

Les finitions et les principaux équipements de série

La version de lancement First Edition n'est plus disponible et est remplacée par une série 80th Anniversary qui sera disponible à la commande jusqu'à la fin du mois de juillet.

Sahara

Allumage automatique des feux

Banquette rabattable en deux parties

Caméra de recul

Capteurs de stationnement avant et arrière

Climatisation automatique bi-zone

Couvre-roue de secours souple noir

Détection d'angle mort et de présence arrière

Élargisseurs d'ailes couleur carrosserie

Hard-top modulaire Freedom Top couleur carrosserie (3 pièces)

Jantes Alliage 18 pouces

Limiteur de vitesse

Marche-pieds

Ordinateur de bord

Ouverture et démarrage sans clé

Projecteurs à LED et antibrouillards avant

Rétroviseurs avec réglage électrique et fonction dégivrage

Rétroviseur intérieur photochromatique

Sièges en tissu Premium

Siège conducteur réglable 6 points + lombaire 2 points

Siège passager réglable 4 points

Système audio Premium Alpine 8,4'' + 9 haut-parleurs + subwoofer

Système de navigation à écran tactile Uconnect 8,4'' avec Apple CarPlay et Android Auto

Transmission intégrale Select-Trac

Vitres arrière surteintées

Volant cuir multifonction + pommeau de levier de vitesses cuir

Overland (en plus de Sahara)

Couvre roue de secours rigide

Dual Top avec hard-top modulaire Freedom Top couleur carrosserie et capote souple Sunrider premium

Feux de route automatique

Pack sécurité (Détection anti-collision avant + régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt)

Revêtement intérieur insonorisant sur le Hard top

Sellerie cuir premium

Sièges + volant chauffants

Rubicon (en plus de Sahara)

Jantes alliage 17 pouces

Capote souple

Caméra avant

Barres de protection latérales Rock-Rails™

Barre stabilisatrice avant à désengagement électronique

Blocage des différentiels avant et arrière Tru-Lock

Stickers de capot

Transmission intégrale Rock-Trac

80th Anniversary (en plus de Sahara)