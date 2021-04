Le Jeep Compass se refait une beauté. Le restylage intervient 4 ans après la commercialisation du SUV, apparu sur nos routes en 2017, et le modèle devient la première Jeep à faire ses débuts en Europe sous le haut patronage du nouveau groupe Stellantis.

Même si au premier coup d'œil il ressemble beaucoup au modèle précédent, de nombreux éléments distinguent ce restylage. Découvrons-les en détails.

Un nouveau regard

Le nouveau look du Jeep Compass passe surtout par le regard et par cette face avant légèrement revue. On retrouve ici plusieurs détails qui donnent un aspect plus moderne au Compass, notamment le cadre noir qui intègre les antibrouillards et qui est positionné entre la calandre et la classique calandre à sept fentes.

Les phares à LED ont également été redessinés et leur forme est désormais plus fine. Dans la partie inférieure du pare-chocs on trouve un élément sombre qui allège la partie avant et lui donne un aspect plus moderne.

À l'arrière, en revanche, les feux à LED s'étendent plus horizontalement que sur le modèle précédent. Mais les changements sont encore plus visibles sur la finition TrailHawk, qui est la mieux préparée pour affronter les terrains difficiles. Dans cette version, nous voyons un pare-chocs et des autocollants de capot différents qui donnent au Compass un look plus agressif.

Connecté et pratique

L'habitacle fait la part belle à la technologie et à la praticité. Parmi les nouveautés, citons un combiné d'instruments Full HD de 10,25 pouces avec des graphiques configurables et le système d'infodivertissement UConnect 5 avec un écran tactile dont la taille varie de 8,4 à 10,1 pouces, selon la finition.

L'infodivertissement lui-même a été repositionné au milieu du tableau de bord, dans une position plus élevée, afin de réduire toute distraction du conducteur. Jeep assure que l'UConnect est équipé d'un processeur cinq fois plus rapide pour améliorer l'expérience utilisateur.

L'infodivertissement utilise le système d'exploitation Android et offre une intégration sans fil pour les smartphones Apple CarPlay et Android Auto, une navigation interactive TomTom avec affichage 3D et reconnaissance vocale naturelle, ainsi que les services Uconnect.

En termes de praticité, la capacité globale des différentes boîtes à gants grandit de 4,4 litres. Le Compass est donc passé de 2,8 litres dans le modèle précédent à 7,2 litres pour le restylage. Le nouvel intérieur est complété par une multitude de nouveaux revêtements, garnitures et matériaux. Il s'agit notamment de cuir Nappa, de tissus techno et de garnitures en fibre de carbone.

Une conduite plus sûre

Les systèmes d'aide à la conduite ont été modernisés. Et de fait, le Compass est la première Jeep en Europe à atteindre le niveau 2 de conduite autonome et à être équipée d'une gamme d'ADAS de dernière génération.

On trouve ainsi de série sur toute la gamme des systèmes tels que le régulateur de vitesse intelligent, qui maintient automatiquement le véhicule dans les limites de la vitesse autorisée, l'alerte de somnolence au volant, qui avertit le conducteur lorsqu'un moment de somnolence diminue son niveau d'attention, et le freinage d'urgence automatique avec reconnaissance des piétons et des cyclistes, qui ralentit le véhicule jusqu'à l'arrêt pour éviter (ou atténuer) les accidents éventuels.

La nouveauté la plus importante est le Highway Assist, qui combine le régulateur de vitesse adaptatif et le Lane Centering, ajustant automatiquement la vitesse et la trajectoire. La voiture reste ainsi seule au centre de la voie et à une distance suffisante du véhicule qui la précède, pour une conduite sereine. Cet ajout ne sera toutefois pas disponible avant le second semestre de 2021.

Moteurs revus et corrigés

Le Compass restylé est disponible en cinq motorisations, essence, diesel et hybride rechargeable. On trouve notamment le nouveau 1.3 GSE turbo essence avec des puissances de 130 et 150 ch et qui promet une réduction de la consommation et des émissions de CO2 allant jusqu'à 27 % en cycle WLTP. Cela a été rendu possible par un nouveau système de turbocompression qui maximise la réponse du moteur à bas régime.

Côté diesel, on trouve une version actualisée du Multijet II de 1,6 litre, qui développe désormais 130 chevaux. La mise à jour s'est donc traduite par une augmentation de 10 ch par rapport au modèle précédent avec une consommation de carburant réduite de 10 % et des émissions en baisse de 11 grammes par km (WLTP).

Les moteurs peuvent être associés à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, une boîte de vitesses automatique à 6 rapports ou une boîte de vitesses automatique à double embrayage à 6 rapports, avec une traction avant ou intégrale.

Enfin, il y a l'hybride rechargeable 4xe, qui combine un moteur de 1,3 litre avec une unité électrique et est capable de parcourir environ 45 km en tout électrique. Les versions combinées 190 ch et 240 ch sont toutes deux disponibles avec la transmission intégrale eAWD.

Moteurs 1.3 GSE (Essence) 1.3 GSE (Essence) 1.6 Multijet II (diesel) 4xe (hybride rechargeable) 4xe (hybride rechargeable) Puissance 130 ch 150 ch 130 ch 190 ch (130 + 60 ch) 240 ch (180 + 60 ch) Boîte Manuelle Automatique (double embrayage) Manuelle 6 vitesses Automatique 6 vitesses Automatique 6 vitesses Transmission Traction Traction Traction 4 roues motrices eAWD 4 roues motrices eAWD Batterie électrique - - - 11,4 kWh 11,4 kWh Autonomie électrique (WLTP) - - - 47 km 49 km

Équipement, couleurs et prix

Le Compass est proposé en versions Longitude, Limited, S et Trailhawk. La série spéciale du 80e Anniversary figure également au catalogue.

Au total, 13 teintes de carrosserie sont disponibles, tandis qu'il est possible de choisir un extérieur monochrome ou bicolore avec un toit noir. Les nouvelles couleurs mates Mimetic Green et Urban Green sont également disponibles uniquement sur la série spéciale 80e anniversaire.

Les premiers prix dévoilés ne concernent que les versions 4xe, donc hybrides rechargeables, les premières à être commercialisées. Ls versions essence et diesel arriveront plus tard.