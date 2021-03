Il y a trente ans, le Jeep Wrangler était un modèle d'image, dont les acheteurs devaient s'accommoder d'un intérieur spartiate exigu, de moteurs peu puissants et d'un comportement routier médiocre.

Malgré tout, le Wrangler avait des capacités tout-terrain qui ne sont plus à démontrer et un intérieur décent. Il a même reçu un V8 qui venait compléter la gamme.

Nouveau propriétaire - nouvelles idées

En 1987, lorsque Chrysler a racheté Jeep à AMC, cette marque dédiée au tout-terrain était curieusement en bonne santé contrairement à la société mère. Les "Jeeps" étaient encore très demandées sur le marché américain, mais AMC entraînait la marque dans sa chute - il fallait la sauver. Les dirigeants du groupe Chrysler fondaient de grands espoirs sur cette marque, car ni GM ni Ford n'avaient de marques purement tout-terrain. Et si le pick-up Comanche de taille moyenne perdait du terrain face à ses rivaux du segment, le Cherokee et le Wrangler se vendaient comme des petits pains.

Jeep Wrangler YJ

En quelques années seulement, le Cherokee standard a été rejoint par le Grand Cherokee et le Grand Wagoneer, plus onéreux, et le Wrangler a été amélioré en fonction des besoins. La liste des mises à jour comprend l'introduction de l'ABS, une gamme de moteurs améliorée et une nouvelle transmission automatique.

La raison est que le Wrangler YJ était la dernière "Jeep", développée sous l'égide d'AMC, et que Chrysler a jeté ses forces non pas sur le restylage, mais pour créer un modèle complètement nouveau en essayant de se débarrasser le plus vite possible de l'héritage d'AMC. C'est pourquoi, dans la première moitié des années 90, alors que les ingénieurs travaillaient déjà sur le tout-terrain de prochaine génération, la société a décidé de tout changer.

Plus d'espace et un toit fixe

En 1996, le Jeep Wrangler TJ fut lancé, et un an plus tard, la société a présenté le modèle Dakar à empattement long avec une carrosserie à cinq portes - même s'il s'agissait d'un prototype, il était clair dès cette époque qu'une révolution ne pouvait être évitée.

Jeep Wrangler TJ

Si le Wrangler deux portes de série était équipé d'une capote souple et amovible, le Jeep Dakar n'était pas seulement une menace pour le Cherokee. Grâce à l'empattement augmenté de 38 cm, le Dakar offrait une deuxième rangée de sièges (ce qui manquait au SUV original). Il offrait également plus de confort aux passagers grâce à une isolation phonique améliorée.

Jeep Dakar

Une autre caractéristique du Jeep Dakar était son design inhabituel. Chrysler a refusé les phares rectangulaires de l'époque d'AMC sur le modèle de série, l'ayant équipé de blocs ronds spéciaux. Mais le concept a en outre reçu de nouveaux pare-chocs, un toit incliné avec des montants arrière légèrement inclinés et une fenêtre latérale originale , qui a été empruntée plus tard par la Jeep Liberty.

Jeep Dakar

Les charnières du hayon sont montées sur le côté et la fenêtre se soulève vers le haut. Cette solution permet de charger le coffre sans avoir à ouvrir tout le hayon.

Neuf ans plus tard

Le Dakar pouvait être qualifié de modèle de pré-production. Pour souligner son appartenance à la famille Wrangler et faire comprendre que le Dakar n'était qu'un prototype, les créateurs ont équipé la voiture d'un kit de camping, qui comprenait une boussole, des jumelles, ainsi que deux bidons, une galerie (il a fallu déplacer la roue de secours), un treuil dans le pare-chocs avant et des pelles pliantes cachées dans un renfoncement spécial derrière les ailes avant.

Le Wrangler Unlimited à empattement long de série a été lancé en 2004, mais il avait moins de portes que le Dakar. Le véritable héritier du Dakar n'est arrivé qu'au second semestre 2006, lorsque le Wrangler a subi un changement complet de génération - il se trouve que le SUV à cinq portes est entré en production près de dix ans après la présentation du concept-car !

Il est bon de noter que Jeep a fait l'excellent choix de doter sa génération JK de cinq portes. Depuis lors, il s'est taillé la part du lion - et qui sait, peut-être que sans la variante Unlimited, l'ancien Wrangler serait déjà entré dans l'histoire de la marque tout-terrain, cédant la place aux crossovers.