La BMW E1 a fait ses débuts au salon de l'automobile de Francfort en septembre 1991. Le prototype, aux lignes d'une petite voiture (seulement 3,46 mètres de long), était doté d'un système de propulsion 100% électrique. Le look est typiquement BMW, surtout à l'avant, qui reprend le thème des phares divisés sous un seul cadre de verre, apparu sur la Série 3 E36.

Le nez n'était pas le seul point commun avec la berline de taille moyenne, dont l'E1 avait également la largeur, 1,65 mètre, tandis que la hauteur de près de 1,4 mètre lui donnait des proportions décidément inhabituelles pour une BMW, étant donné que rien de plus court qu'une berline ne serait vu jusqu'au lancement de la Série 3 Compact en 1994. Mais les choses les plus intéressantes se trouvaient, comme c'est souvent le cas, sous la carrosserie.

Un concept 100% électrique

Ce concept est la première expérience de BMW en matière de mobilité zéro émission, l'E1 avait encore une puissance, une capacité de batterie et des performances qui n'étaient pas significatives, mais intéressantes pour l'époque. Le moteur, à l'arrière, avait une puissance de 32 kW et était alimenté par une batterie sodium-soufre (pas encore lithium-ion) d'une capacité de 20 kWh et d'une tension de 120 volts.

Au total, le pack de batteries pesait 200 kg, compensé toutefois par une contention précise de la masse de la voiture, qui grâce à l'utilisation massive d'aluminium et de plastique ne dépassait pas 900 kg au total. et offrait une autonomie déclarée de 200 km. La recharge sur une prise électrique nécessitait 6 à 8 heures. En revanche, les performances étaient très limitées : 6 secondes pour passer de 0 à 50 km/h et 18 secondes pour atteindre 80 km/h.

Une électrique d'une autre époque

Trente ans plus tard, les batteries fonctionnent au moins à 400 volts, si ce n'est 800 volts, et ont des capacités beaucoup plus élevées, pouvant alimenter des moteurs électriques beaucoup plus puissants, capables d'assurer des accélérations remarquables. Cependant, dans la moderne i3, l'arrière-petit-fils de l'E1, il y a quelque chose de son ancêtre, comme la limitation du poids obtenue grâce à la construction particulière avec des cadres séparés et des matériaux raffinés, et quelques similitudes dans les volumes.

Même la solution adoptée pour la lunette arrière semble avoir fait école : largement réalisée en verre, tant pour la partie inclinée que pour la partie verticale au-dessus du logement de la plaque, elle contribue, avec les larges vitrages latéraux et la ligne de ceinture plutôt basse, à rendre l'E1 particulièrement lumineuse. Il y avait 2 portes et 4 sièges.

Une voiture verte emportée par les flammes

Le prototype original de la BMW E1, protagoniste du salon de l'automobile de Francfort en 1991 et peint en rouge, a connu un triste sort : en effet, il a été détruit dans un incendie quelques mois après son lancement.

En 1993, cependant, la société présente une deuxième voiture, identique à l'autre à l'avant mais redessinée à l'arrière et allongée à 3,7 mètres, cette fois peinte en vert vif. Pour celui-ci, l'entreprise avait prévu la possibilité de monter des moteurs électriques et traditionnels, mais toujours avec de faibles émissions.