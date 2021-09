Il y avait bien eu une annonce en janvier 2021, selon laquelle le Jeep Gladiator serait bel et bien commercialisé en Europe. Mais depuis, le pick-up basé sur le Wrangler a été quelque peu éclipsé par l'arrivée sur le marché de la version hybride rechargeable 4XE de ce dernier.

Et pourtant, le Jeep Gladiator est bel et bien arrivé en France depuis quelques temps. Sans crier gare, il est passé des pages internets des importateurs de véhicules US au configurateur officiel du constructeur américain. Et avec un V6 diesel ! Moteur, gamme, prix, faisons un rapide tour de ce Jeep Gladiator !

Le Gladiator passe utilitaire

Mais juste avant, une précision qui a son importance : la raison de son arrivée discrète sur le marché hexagonal est très simple et tient en un mot : malus. Et en l'occurrence, le Jeep échappe totalement au malus ! Non pas en optant pour de l'hybride rechargeable comme son frère le Wrangler, mais parce que Jeep a choisi de le faire homologuer en France en véhicule utilitaire, et en 4 places uniquement.

En vous rendant sur le configurateur français de Jeep, c'est donc dans la gamme utilitaires que vous trouverez la version pick-up du Wrangler, contrairement par exemple à nos lecteurs de Belgique ou de Suisse qui trouveront le Gladiator au milieu des autres véhicules de la gamme.

Un petit mot sur les caractéristiques de ce pick-up : le plateau du pick-up du Gladiator mesure 1531 mm de long, sur 1442 mm de large avec une charge utile de 613 kg.

Par ailleurs le Gladiator adopte un Hard Top, c'est à dire que le toit peut être retiré. Le parebrise quant à lui est rabattable et les portes sont amovibles.

Une seule version en édition limitée

En France, la gamme du Jeep Gladiator est relativement simple car le pick-up n'est proposé qu'en une seule version baptisée Overland Launch Edition. Il s'agit d'une série limitée de lancement richement équipée. À l'extérieur, vous aurez le choix entre 4 teintes de carrosserie, le blanc étant de série, tandis que le noir, le rouge ou le gris sont en option à 1500 €. Les jantes alliage de 18 pouces sont de série.

Aussi de série à l'extérieur : les feux à LED avant et arrière, le couvre-tonneau souple, les feux antibrouillard arrière et la roue de secours taille réelle en acier.

Le plein d'équipements à l'intérieur

À l'intérieur, on retrouve la présentation du Wrangler. Cette version Overland du Gladiator opte sobrement pour un cuir noir qui habille entièrement l'intérieur. On retrouve l'ordinateur de bord de 7 pouces en couleur de série pour l'instrumentation, de même qu'un écran d'infodivertissement de 8,4 pouces central avec le système Uconnect et l'Apple CarPlay et Android Auto. À noter un astucieux haut-parleur Alpine sans fil placé derrière le siège arrière, étanche, que l'on peut sortir de la voiture !

Aussi de série à l'intérieur : les sièges et volant chauffants, la banquette arrière fractionnée 60/40, les vitres surteintées à l'arrière, la climatisation automatique, le radar de recul, l'audio premium Alpine (9 haut-parleurs, 552 W)...

Un V6 diesel sous le capot

Côté motorisation, le Jeep Gladiator fait simple : il n'y en a qu'une seule. Il s'agit du moteur V6 3.0 Multijet, turbo diesel donc, qui développe 264 chevaux et un couple de 600 Nm. Le moteur est associé à une boîte automatique à 8 rapports avec système 4x4 Command Trac comprenant une boîte de transfert à basse vitesse.

À noter que pour l'heure, le Gladiator n'est pas prévu en version hybride rechargeable 4XE comme le Wrangler. D'ailleurs même aux US il n'est pas proposé comme tel.

Pour passer partout, ce Jeep Gladiator opte aussi pour des essieux Dana 44 troisième génération, un différentiel arrière Trac-Loc, une plaque de protection sous la carrosserie et des pneus tout-terrain. Quant à la capacité de remorquage, elle est de 2721 kilos !

Le Gladiator fait également le plein d'aides à la conduite comme la surveillance des angles morts, l'alerte de collision frontale, le régulateur adaptatif de vitesse, la caméra tout-terrain embarquée...

Le prix du Jeep Gladiator en France

La gamme du Jeep Gladiator étant très simple, celle des prix l'est tout autant. Et le Jeep Gladiator Overland Launch Edition débute à 70'900 €.

À noter donc que le Jeep Gladiator n'a pas de malus. En plus, n'ayant que quatre places assises, il est exonéré de TVS. En revanche sa TVA n'est pas récupérable.