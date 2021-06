Brabus, qui s'est spécialisé dans la préparation des Mercedes-AMG les plus épicées, revient sur le devant de la scène avec un Mercedes Classe G extravagant, aussi bien en termes d'esthétisme que de mécanique. Le Brabus 900 Rocket Edition, c'est son nom, est basé sur un Mercedes-AMG G 63 qui développe déjà à la base 585 chevaux et 850 Nm de couple grâce à son V8 4,0 litres bi-turbo.

Mais visiblement, comme souvent, ce n'est pas assez pour Brabus, qui vient tout simplement d'octroyer 900 chevaux et 1025 Nm de couple à son Brabus 900, toujours avec la même base mécanique. Le préparateur allemand annonce un 0 à 100 km/h abattu en l'espace de 3,7 secondes (contre 4,5 secondes auparavant) et une vitesse maximale de 280 km/h (contre 220 km/h pour la version "classique").

Ce Brabus 900 Rocket Edition se présente avec une carrosserie largement revisitée via l'installation d'un kit Widestar Rocket Edition réalisé en fibre de carbone, incluant des éléments aérodynamiques lui permettant d'améliorer autant que faire se peut son Cx, tout en lui donnant une allure encore plus bestiale. Le modèle repose sur un set de jantes de 24 pouces équipées des Brabus Rocket Aero Discs, des jantes déjà vues sur les dernières créations de la marque.

Du côté de l'habitacle, si la dernière génération du Classe G mettait plus en avant son côté luxueux que baroudeur, Brabus met la barre encore plus haut avec de nouveaux matériaux encore plus haut de gamme, tandis que les clients pourront bien évidemment personnaliser à l'extrême l'intérieur avec un choix de cuir et d'inserts conséquent, en passant notamment par le programme de personnalisation Brabus Masterpiece.

Comme à l'accoutumée, Brabus n'a pas précisé le prix de son modèle, nous savons simplement qu'il s'agit d'une édition limitée à seulement 25 exemplaires. À titre informatif, le Mercedes-AMG G 63 est disponible en France à partir de 167 000 euros, hors malus de 30 000 euros. Il faudra certainement compter plus du double pour un Brabus 900 Rocket Edition, sans les options de personnalisation bien évidemment.