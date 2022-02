L'enthousiasme des Américains pour le nouveau Ford Bronco est assez incroyable. Le tout-terrain américain est en train de devenir un véritable phénomène outre-Atlantique, si bien qu'après la version Raptor, la firme à l'ovale bleu vient de présenter la variante l'Everglades, une déclinaison moins "extrême", mais toujours dédiée à ceux qui s'aventurent loin des sentiers battus.

Disponible uniquement avec quatre portes, l'Everglades est immédiatement reconnaissable à son look plus robuste et à un certain nombre de solutions conçues pour un usage tout-terrain. Ford a équipé, de série, son Bronco Everglades avec un snorkel pour les passages de gué, entre autres. Ford précise que la voiture peut traverser un courant d'eau qui peut aller jusqu'à 92 centimètres de profondeur.

L'Everglades se dote également de nouveaux pare-chocs. Celui à l'avant est équipé d'un treuil Warn Zeon 10-S avec une longueur de câble de 30 mètres et une capacité de tractage de 4,5 tonnes. Outre cet équipement, la partie avant se distingue par un arceau de sécurité et plusieurs inserts métalliques.

Il est aussi possible d'équiper son modèle du pack "Sasquatch" qui permet d'ajouter des pneus Goodyear tout-terrain de 35 pouces. Les jantes en alliage de 17 pouces sont quant à elles assorties à la couleur de la calandre, tandis que les flancs présentent des passages de roues plus carrés avec le sigle "Everglades" qui fait écho à la région de Floride qui a inspiré le nom de cette série spéciale.

L'habitacle doté d'une sellerie en vinyle avec surpiqûres "Urban Green" et du système d'info-divertissement Ford Sync 4 sur un grand écran de 12 pouces.

Sous le capot, nous retrouvons un moteur bien connu en Europe, puisqu'il s'agit du quatre cylindres 2,3 litres EcoBoost qui développe 310 chevaux et 450 Nm de couple. Il est associé à une transmission automatique à dix rapports.

Les commandes du Ford Bronco Everglades seront ouvertes à partir du mois de mars aux États-Unis, avec des premières livraisons qui interviendront en été. Le prix de base est annoncé à 53 000 dollars (soit environ 46 000 euros).

En France, le Bronco n'est pas importé officiellement par le réseau de distribution Ford. En revanche, il sera possible de passer par un importateur indépendant. Néanmoins, le coût d'acquisition grimpe avec l'homologation et les droits de douane à payer.