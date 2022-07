La Jeep Wrangler aura bientôt de la concurrence en Europe. Le Ford Bronco sera officiellement importé par la marque sur le Vieux Continent à la fin de l'année 2023, trois ans après son lancement aux États-Unis, où l'emblématique tout-terrain a rencontré un joli succès pour son retour.

Mais, il y a des gros "mais", puisque selon le communiqué de presse, le Bronco sera proposé uniquement en version quatre portes, ne débarquera que sur "certains marchés avec la conduite à gauche" et en série limitée. Pour le moment, nous ne savons donc pas encore si le tout-terrain sera également disponible en France.

Toujours selon le communiqué de presse publié par Ford Europe, l'équipement du Bronco "européen" sera identique à celui de la version américaine. Le tout-terrain conservera tout son esprit off-road avec de larges passages de roues, des boucliers saillants, la roue de secours à l'arrière et de nombreuses solutions technologiques et mécaniques dédiées au tout-terrain.

Le Ford Bronco conservera sa transmission intégrale, les sept modes de conduite du système de gestion G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain) et la suspension HOSS (High-Performance Off-Road Stability Suspension).

L'équipement comprend également le Trail Control (une sorte de "régulateur de vitesse" actif jusqu'à 31 km/h), le Trail Turn Assist (qui réduit le rayon de braquage de 40 %) et le Trail One Pedal Drive (qui permet d'accélérer et de freiner à basse vitesse en utilisant uniquement la pédale d'accélérateur).

Comme le Jeep Wrangler, le Bronco aura également un toit et des portes amovibles, pour voyager encore plus au contact de la nature ou − si les conditions l'exigent − réduire son poids.

L'aventure oui, mais sans oublier l'aspect technologique : dans l'habitacle, on retrouve une instrumentation partiellement numérique de 8 pouces et le système d'info-divertissement Sync 4 avec un écran tactile de 12 pouces. Selon la finition, l'équipement peut également être complété par des caméras à 360° ou encore le B&O Premium Sound System.

Le communiqué de presse ne fait aucune mention des moteurs et des prix. Outre-Atlantique, le Ford Bronco est commercialisé sous six versions (Base, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Badlands et Wildtrak) avec des moteurs essence 2,3 litres quatre cylindres turbo de 304 ch et six cylindres 2,7 litres bi-turbo de 335 ch. Ces deux motorisations peuvent être accouplées à une boîte manuelle à 7 rapports ou à une boîte automatique à 10 rapports.

Une version Raptor de 400 ch est également disponible depuis quelques mois, mais compte tenu de ses consommations, de ses émissions de CO 2 , et de ses dimensions (il est 25 cm plus large qu'un Bronco "normal"), celui-ci ne devrait pas traverser l'Atlantique.

Les prix aux États-Unis débutent à 30 800 dollars (environ 28 000 euros), mais avec les droits de douane et les coûts d'importation, le prix pourrait grimper jusqu'à environ 60 000 euros, soit légèrement moins que les 77 000 euros réclamé pour un Jeep Wrangler qui, cependant, n'est proposée qu'en version hybride rechargeable désormais.