La nouvelle génération de la Ford Mondeo vient d'être présentée en Chine. La berline a été conçue et sera produite dans l'Empire du Milieu. Jusqu'à sa présentation, nous ne savions toujours pas si Ford avait l'intention de la commercialiser en Europe. Nos confrères de Motor1 Allemagne ont donc contacté les responsables médias pour leur poser la question.

Leur réponse ne s'est pas fait attendre, et comme nous le pensions, la Ford Mondeo continuera sa route qu'en Chine. Autrement dit, elle ne sera pas vendue en Europe et en France, car les ventes de la génération sortante ont beaucoup baissé lors des dernières années (les berlines ne rencontrent plus beaucoup de succès). Les derniers exemplaires de l'actuelle Mondeo sortiront des chaînes de montage de l'usine de Valence en mars prochain.

La berline du constructeur à l'ovale bleu n'est pas un cas isolé. En effet, sa concurrente allemande a subi le même sort. La Volkswagen Passat berline n'est plus produite, contrairement à la déclinaison break qui continue son petit bonhomme de chemin durant quelques mois car elle rencontre un meilleur succès.

Si vous avez horreur des SUV et que vous ne jurez que par les berlines, il vous reste une option grâce à Skoda qui a annoncé que la prochaine génération de sa Superb sera vendue en carrosserie berline et break. On peut également citer la Peugeot 508 au profil plus élancé à la manière d'une Audi A5 Sportback.

Avant de terminer cet article, sachez que le nouveau Ford Evos ne viendra pas non plus en Europe et restera sur le marché chinois. En effet, cela a été confirmé par le responsable communication Ford USA à travers Twitter. Les clients européens de Ford devront donc se contenter des modèles déjà en vente comme les Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Mustang, Mustang Mach-E, etc.