La Ford Mustang est la sportive la plus vendue dans le monde. Il est donc hors de question pour le constructeur à l'ovale bleu de retirer ce modèle de son catalogue, une nouvelle et septième génération est en cours de préparation. Ce n'est un secret pour personne, mais aujourd'hui, nous avons la faveur de la découvrir à travers des photos. Malheureusement, la pony car est lourdement camouflée, on ne voit absolument rien !

La même, en mieux

Ce prototype a néanmoins le mérite de nous rassurer, la Ford Mustang ne changera pas de forme, on la reconnait sans difficulté même sous un double camouflage cachant toutes les lignes. Si l'avant de la voiture est complètement dissimulé, l'arrière montre que les feux ont plus ou moins conservé leur forme. On distingue deux (leur nombre n'est pas définitif) sources lumineuses disposées à la verticale. En bref, le design de la nouvelle Mustang est dans la continuité, les fans seront ravis.

Des motorisations hybrides ?

Sous la carrosserie, on raconte qu'il y aura de gros changements. En effet, la Ford Mustang recevrait pour la première fois une motorisation hybride et une transmission intégrale. Le moteur thermique entrainerait les roues arrière, tandis que le moteur électrique s'occuperait du train avant. Concernant le moteur à combustion interne, les clients auraient le choix entre le quatre cylindres 2.3 L EcoBoost et le V8 de 5.0 L, tous deux associés à une unité électrique.

Cette génération baptisée S650 en interne reposerait sur la même plateforme que la précédente mais sous une forme modifiée. On dit aussi qu'une Mustang 100% électrique pourrait être lancée (dans plusieurs années) car Ford a la volonté d'électrifier toute sa gamme. Cela n'a bien entendu pas été confirmé par la marque.

Comme nous l'avons détaillé dans un précédent article (voir ci-dessous), la Ford Mustang pourrait être présentée cette année et commercialisée en 2023. Nous aurons donc le temps de la découvrir plus en détail lorsque son fabricant nous fournira plus d'informations et que ses ingénieurs essayeront des prototypes plus dénudés.