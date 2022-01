Même si le marché américain, notamment par rapport à l'Europe et la Chine, est relativement préservé des normes environnementales en matière d'émissions, les États-Unis suivront la tendance et inciteront peu à peu les constructeurs à réduire drastiquement les émissions polluantes de leurs véhicules.

Par conséquent, même des modèles emblématiques, comme la Ford Mustang, devront s'adapter et amorcer une transition énergétique sans précédent. Et d'après les dernières rumeurs relayées par Autoline, ce nouveau chapitre pour la Mustang devrait débuter l'année prochaine.

Selon la chaîne YouTube américaine, la Ford Mustang génération "S650" entrera en production en mars 2023. Il n'y a actuellement aucune confirmation officielle de la part de la marque, mais il y a fort à parier que cette nouvelle Mustang se voit attribuer une motorisation hybride pour la première fois de son histoire.

La Shelby GT500 devrait encore perdurer quelques années, mais avec une motorisation hybride.

Les rumeurs d'une Mustang électrifiée font le tour du web depuis octobre dernier, lorsqu'un ingénieur de Ford a publié son CV sur le réseau LinkedIn en admettant qu'il travaillait depuis plusieurs mois sur un groupe motopropulseur hybride avec le quatre cylindres 2,3 litres EcoBoost et le V8 5,0 litres Coyote.

En outre, de nouvelles rumeurs indiquent que la future Mustang pourrait être une quatre roues motrices, une autre première dans l'histoire du modèle. L'idée (qui n'a pas non plus été confirmée par Ford) aurait toujours du sens, le train arrière étant entraîné par le moteur thermique et l'avant par le bloc électrique.

Le système hybride (on ne sait pas encore s'il s'agit d'une hybridation légère ou d'un hybride rechargeable) devrait donc fonctionner de pair avec les moteurs thermiques cités plus haut. Ainsi, le caractère de la Mustang ne devrait pas trop changer par rapport à celle que nous connaissons actuellement. À ce propos, la prochaine Ford Mustang ne sera pas entièrement nouvelle, puisqu'elle sera basée sur la même plateforme que le modèle actuel, avec une mise à jour importante.

La génération S650 pourrait être la dernière Mustang à disposer d'un moteur thermique. Selon Autoline, la production de la Mustang 100 % électrique devrait commencer en décembre 2028. Il n'est toutefois pas exclu que le calendrier soit remanié en cours de route, notamment au vu de la concurrence qui s'électrifie aussi peu à peu. Dodge présentera une sorte de Challenger électrique en 2022, tandis que Chevrolet préparerait une Camaro 100 % électrique pour 2024, soit près de quatre ans avant l'arrivée de la première Mustang électrique.