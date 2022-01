Nous n'avons pas encore les chiffres définitifs pour 2021, mais il y a de fortes chances que la Ford Mustang soit à nouveau la voiture de sport la plus vendue au monde. Bien sûr, la Mustang Mach-E entièrement électrique l'a dépassée en juin de cette année, mais le modèle à essence a été désigné comme le coupé sportif le plus vendu pendant six années consécutives. Cependant, il y a un problème : les clients de la Mustang vieillissent et Ford est conscient de cette tendance.

Lors d'une récente interview, Jim Owens, directeur du marketing de la Ford Mustang, a admis que les acheteurs de Mustang vieillissent, bien que le constructeur automobile s'efforce de faire baisser ce chiffre. Il a déclaré à MuscleCarsAndTrucks que le segment des voitures de sport se rétrécit car de plus en plus de gens achètent des véhicules plus pratiques et plus efficients.

"Le segment s'est rétréci au fil des ans", a déclaré Owens à la publication en ligne. "Il y a beaucoup moins de gens qui ont l'intention d'acheter des voitures de sport. Alors, quand ce gâteau se rétrécit, qu'est-ce que vous faites ?"

Comment Ford va-t-il attirer une clientèle plus jeune ? Le constructeur devra expérimenter, reconnaît Owens, car il n'y a pas de recette magique pour cela. Cependant, le responsable de la Mustang et son équipe ont étudié ce qui intéresse les jeunes acheteurs et tenteront de leur offrir exactement cela.

"Beaucoup de [clubs Mustang] sont des show-and-shine, vous venez, vous vous garez, vous allez voir les autres voitures, vous prenez un café et vous traînez", a expliqué Owens. "Ce que nous avons découvert chez les jeunes, c'est qu'il faut être plus expérimental. Ils veulent de l'autocross, des courses contre la montre, des essais et de la préparation automobile."

Une façon de promouvoir la Mustang auprès des jeunes acheteurs est d'engager des pilotes célèbres lors de ces évènements. Dans le cas de Ford, il s'agit de Vaughn Gittin Jr, Hailie Deegan et Joey Logano. Jusqu'à récemment, Ken Block a également travaillé avec l'ovale bleu, mais il est passé chez Audi.