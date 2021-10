La Ford Mustang génération S550 pourrait prendre fin en 2022, car la septième itération de l'emblématique pony car devrait être renouvelée en 2023. En février 2020, Ford a publié une offre d'emploi sur LinkedIn pour recruter un ingénieur chargé du programme S650 qui devrait voir le jour l'an prochain. Aujourd'hui, LinkedIn nous fournit à nouveau un indice concernant la nouvelle voiture de sport.

Comme l'a découvert un membre des forums Mustang7G, Pedro Maradei affirme avoir travaillé sur le programme de la Mustang S650 pendant cinq mois, entre juillet 2020 et novembre 2020. Il a plus précisément participé à "l'analyse des paquets à basse et haute pression" pour les moteurs quatre cylindres de 2,3 litres et V8 de 5,0 litres, qui font tous deux partie d'un groupe motopropulseur hybride.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran de son compte LinkedIn, Pedro Maradei a une grande expérience de la Mustang, puisqu'il a été ingénieur en développement de produits pour les groupes motopropulseurs pendant 10 ans. Il indique que la voiture de sport de nouvelle génération sera commercialisée en 2023, ce qui signifie qu'elle sera officiellement révélée l'année prochaine et que les ventes commenceront à la fin de l'année ou au début de 2023.

Alors que les moteurs hybrides doivent encore être confirmés, il n'est pas surprenant que Ford cherche à électrifier l'EcoBoost et surtout le huit cylindres atmosphérique. Pour sa dernière année, le V8 installé dans la S550 en versions GT et Mach 1 perdrait 10 chevaux pour répondre aux normes d'émissions plus strictes.

En ce qui concerne le passage à l'électrique, Autoline Daily a rapporté au début de l'année que des plans sont déjà en cours pour une Mustang deux portes entièrement électrique dont la production devrait commencer en décembre 2028. Selon cette rumeur, Ford abandonnera complètement la voiture de sport à moteur à combustion interne à ce moment-là, ce qui implique que la S650 qui arrivera l'année prochaine sera la dernière à bénéficier d'un moteur à essence.