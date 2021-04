Le 17 avril prochain, la Ford Mustang fêtera son 57ème anniversaire. Cette jeune dame célèbre avec un peu d'avance ce petit évènement, puisque nous apprenons que la Mustang est, pour la sixième année consécutive, la voiture de sport la plus vendue au monde. Au total, 80'577 unités ont été écoulées en 2020 selon IHS Markit, soit une part de marché de 15,1 % dans le segment des voitures de sport, contre 14,8 % en 2019.

Les États-Unis restent bien évidemment le marché de prédilection de la Mustang, avec 61'090 exemplaires vendus. Un chiffre dont la marque à l'ovale bleu se satisfait, même s'il est en baisse de 15,7 % dans le pays, notamment en raison de la crise sanitaire et des effets engendrés. La Mustang séduit beaucoup au Texas avec 8600 voitures vendues l'an dernier, juste devant la Californie (à 6200 unités) et la Floride (5864 exemplaires).

Même si la Ford Mustang est toujours la sportive la plus vendue au monde en 2020, ses ventes ont considérablement chuté par rapport à 2019. Il y a deux ans, la Mustang s'était écoulée à 102'090 exemplaires, soit 27 % de plus que l'année dernière. En 2018, Ford vendait 40 % de Mustang en plus qu'en 2020, avec 113'066 unités écoulées. La crise sanitaire est évidemment passée par là, mais pas seulement. Le modèle commence à vieillir, malgré son restylage en 2018, et les normes environnementales de plus en plus strictes découragent également les acheteurs.

L'année 2021 commence à peu près de la même manière que 2020 pour la Mustang, c'est-à-dire pas forcément sous les meilleurs hospices, avec 17'274 Mustang vendues dans le monde sur le premier trimestre, soit une baisse de 4,4 % par rapport à la même période l'an passé. Néanmoins, la Mustang n'étant pas la seule à souffrir du contexte actuel, elle devrait encore rester la sportive la plus vendue en 2021.

En France, à titre purement informatif, le passage à un nouveau barème du malus écologique a littéralement tué la Mustang avec 30'000 euros de taxe. Ainsi, seulement quatre Ford Mustang ont été immatriculées dans l'Hexagone sur le premier trimestre 2021. En 2020, malgré un contexte compliqué, l'Américaine s'est tout de même vendue à 329 exemplaires en France, alors qu'elle était déjà affublée d'un malus de 20'000 euros.