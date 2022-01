La Volkswagen Passat n'est peut-être pas aussi iconique que la Golf, mais elle fait tout de même partie de l'histoire de la firme de Wolfsburg, et c'est un nouveau chapitre de cette histoire, qui a débuté en 1973, qui s'apprête à se refermer. Volkswagen a en effet décidé de stopper la production de sa berline.

Néanmoins, seule la version berline est concernée pour le moment, la Passat break continuant ainsi son petit bonhomme de chemin avant de subir le même sort d'ici quelques mois. Cette décision serait motivée par les ventes nettement meilleures de la version break justement, et un positionnement similaire avec l'Arteon, la berline au profil de coupé qui obtient de bons résultats en Europe.

La version break sera encore produite pendant quelques mois.

Un demi-siècle d'histoire

La Passat est l'un des modèles les plus anciens et les plus historiques pour Volkswagen. Lancée en 1973, elle n'a cessé d'évoluer au fil du temps avec huit générations. La dernière en date, la B8, a été introduite en 2014 et a bénéficié d'un restylage en 2019.

Au fil des ans, sa valeur stratégique a considérablement évolué. L'intérêt croissant pour les crossovers, les SUV et les breaks, a peu à peu condamné la berline allemande, et la transition énergétique qui s'amorce n'a fait qu'accentuer une fin quasi-certaine.

En réalité, le sort de la Passat était scellé depuis un certain temps, même si nous pensions que la production s'arrêterait en 2023. Néanmoins, selon nos confrères d'Autocar, Volkswagen a avancé son calendrier et a mis fin à la production de la Passat à Noël. En France, le site Internet de la marque précise que les Passat berlines sont désormais disponibles uniquement sur stock.

La Volkswagen Aero B, une berline 100 % électrique, remplacera bientôt la Passat.

Place à l'Aero B

L'Arteon, qui a donc pris en quelque sorte la place de la Passat, sera bientôt rejointe par une autre berline. En 2023, Volkswagen présentera l'Aero B (le nom est encore provisoire), une berline 100 % électrique que nous avons déjà pu immortaliser à quelques reprises lors de phases d'essai.

Basé sur la plateforme MQB, ce modèle aura aussi le droit à sa version break. Il s'inspirera du concept-car Space Vizzion présenté au salon de Los Angeles 2019 et, par conséquent, pourrait partager la même motorisation. À l'époque, le prototype était présenté avec une batterie de 82 kWh capable d'alimenter un groupe motopropulseur de 360 chevaux pour une autonomie de 560 kilomètres.