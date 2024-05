Vous aimez la nouvelle Volkswagen Passat Variant, mais vous l'aimeriez en version berline ? Et bien, vous êtes malchanceux. Cette option avait déjà été annulée à Wolfsburg en 2019 faute de demande. Les alternatives restantes sont la nouvelle Skoda Superb, la VW Arteon ou l'Audi A4.

Cependant, la situation est complètement différente au niveau international. La production de la Passat américaine avec un modèle tricorps sur sa propre plateforme a pris fin en 2022. Cependant, en Chine, où la Santana a été la voiture la plus vendue pendant de nombreuses années, le thème de la berline Passat perdure. Sous la forme de la nouvelle Passat Pro.

Volkswagen Passat Pro 2024

5 Photos

La Passat Pro n'est pas la seule berline intermédiaire de la marque dans le deuxième pays le plus peuplé du monde. Il y a aussi la Magotan récemment introduit, développé par Volkswagen en collaboration avec le constructeur automobile local FAW. Cette nouvelle berline, photographiée ici, est réalisée dans le cadre d'une coentreprise avec SAIC.

Avant sa présentation officielle, la Passat Pro montre son design extérieur dans des images publiées sur le site Web du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information dans le cadre du processus d'approbation en Chine.

Volkswagen Passat Pro 2024 (CH) Volkswagen Passat Variant (2024)

Le design est complètement prévisible (voire ennuyeux) car il est basé sur la variante européenne. Mais avec une longueur d'exactement 5,00 mètres, une largeur de 1,85 mètre et une hauteur de 1,49 mètre, elle est légèrement plus grande. L'empattement est également plus long de trois centimètres (2,87 mètres) que celui du break. La Pro est disponible avec des roues de 17 à 19 pouces et pèse entre 1 580 et 1 680 kilogrammes, selon le moteur et la variante d'équipement.

Vous devrez demander à SAIC-VW pourquoi elle mérite l'ajout de "Pro". Quoi qu'il en soit, la Passat à quatre portes n'a pas l'air plus excitante que la version européenne ou la NMS Passat, produite pour la dernière fois à Chattanooga, en Amérique, début 2022. Bien qu'aucune image de l'intérieur n'ait été publiée, il est probable qu'il soit identique à celui de l'Euro-Passat et de la Magotan uniquement chinoise. Cette dernière bénéficie d'un écran supplémentaire pour le passager avant.

Alors que la Passat est disponible en version Euro avec motorisation essence, essence hybride légère, diesel et hybride rechargeable, sa cousine chinoise est limitée à deux moteurs essence. Le moteur de base de 1,5 litre développe 158 chevaux, tandis que le plus gros moteur de 2,0 litres produit 217 chevaux. Les deux sont équipés d'une transmission automatique et d'une traction avant, tandis que le modèle européen est également disponible avec une transmission intégrale.

La Passat chinoise sera-t-elle aussi quelque chose pour nous ? Ou l’ ID.7 purement électrique est-elle suffisante comme alternative ? Nous attendons avec impatience votre avis.