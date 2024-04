Kia a présenté la deuxième génération de la K9 au Salon de l'Automobile de New York en 2018, mais la berline pleine grandeur a vécu une courte vie aux États-Unis, où elle a été abandonnée trois ans plus tard. Le vaisseau amiral de la société est toujours en vente sur d'autres marchés, y compris son marché local, la Corée du Sud.

Après avoir bénéficié d'un important lifting en 2021, la majestueuse berline reçoit une nouvelle cure de jouvence. Mais cette fois-ci, les changements ne sont pas aussi importants. Kia se contente de modifier la calandre en remplaçant les anciens éléments en forme de V par des lamelles horizontales. La K9 2025 reçoit également de nouvelles jantes de 19 pouces et une nouvelle couleur de carrosserie Pebble Gray. À l'intérieur, l'habitacle cossu est désormais disponible dans de nouveaux thèmes tels que Martian Brown ou Misty Gray.

La technologie After Blow est ajoutée et son rôle est de sécher la condensation qui se forme lors de l'utilisation de la climatisation afin d'éviter les mauvaises odeurs. Après l'arrêt du moteur pendant environ une demi-heure, le système After Blow est automatiquement activé pendant 10 minutes pour sécher les conduits de ventilation afin d'éviter la formation de moisissures. Un capteur de batterie permet de s'assurer que le système n'est pas activé lorsque la batterie de la voiture est faible. De plus, la fonction reste désactivée lorsque la température extérieure est basse et lorsque le système de climatisation n'a pas été utilisé pendant une longue période.

Parmi les autres changements apportés par la Kia K9 2025 figurent un siège passager avant massant, des ports USB-C à l'avant et à l'arrière, et même un extincteur. Les équipements de série sont désormais plus nombreux qu'auparavant, tandis que les finitions plus haut de gamme sont également dotées de certains atouts qui étaient auparavant proposés en option.

Kia continuera à vendre son modèle haut de gamme avec une transmission arrière et une transmission intégrale, ainsi qu'avec un moteur V6 turbocompressé de 3,3 litres et un moteur V6 atmosphérique de 3,8 litres. Le gros V8 NA de 5,0 litres a été supprimé il y a plusieurs années. Les prix commencent à l'équivalent de 43 800 $ (40 690 euros) et atteignent 64 200 $ (60 000 euros).