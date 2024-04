Dans une annonce récente, Porsche a révélé que sa famille de modèles de la génération 718, y compris le Boxster et le Cayman, ne sera plus disponible à la vente dans l'Union européenne en raison de problèmes de sécurité. Le constructeur automobile allemand a invoqué des problèmes de conformité avec la législation européenne, notamment en ce qui concerne les lois sur la cybersécurité qui doivent entrer en vigueur en juillet de cette année.

Dans un communiqué envoyé à Motor1.com, le constructeur allemand a déclaré :

"Dans l'Union européenne et dans certains États qui appliquent la législation de l'UE, les modèles 718 à moteur à combustion ne seront pas disponibles indéfiniment".

Toutefois, cette évolution n'affecte pas le Royaume-Uni.

Galerie: Porsche 718 Boxster 25 Years Review 2021

Le Royaume-Uni, qui n'est pas lié par la même législation européenne dans ce cas, continuera à proposer à la vente le Boxster, le Cayman, ainsi que le Macan. La future législation européenne sur la cybersécurité prévoit que les véhicules qui ne répondent pas aux exigences spécifiées ne pourront pas être immatriculés. Cette réglementation s'applique universellement à tous les constructeurs et aux véhicules électriques et à moteur à combustion interne. Mais elle ne s'applique pas au Royaume-Uni, selon AutoExpress.

"En conséquence, la vente des modèles 718 équipés d'un moteur à combustion interne est interrompue dans l'UE et dans certains États qui appliquent la législation européenne à partir de maintenant, ce qui garantit que les véhicules pourront être livrés aux clients et immatriculés avant la date limite. Dans les régions où la législation européenne n'est pas appliquée, les modèles 718 à moteur à combustion interne peuvent rester disponibles plus longtemps", a déclaré Porsche.