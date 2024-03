S’il vous reste encore quelques larmes en réserve après les morts annoncées des Audi R8, TT, Ferarri F8 ou encore Dodge Challenger (pour ne citer que ces voitures), vous pouvez en verser une de plus pour la 718 car les voitures de sport d'entrée de gamme ne sont officiellement plus les bienvenues dans l'Union européenne.

Comme pour le Macan essence (voir ci-dessous), Porsche retire plus tôt que prévu le Boxster et la Cayman car les deux voitures ne répondront pas aux nouvelles réglementations en matière de cybersécurité. Ces règles devraient entrer en vigueur en juillet 2024, date à laquelle il ne sera plus permis d'immatriculer les voitures sur les marchés de l'UE.

Galerie: Porsche 718 Cayman GT4 RS

11 Photos

Dans un e-mail adressé à Motor1, le porte-parole des modèles 718, Oliver Hilger, a confirmé que le coupé et le cabriolet ont été abandonnés pour l'UE. Il y a cependant quelques exceptions puisque la Cayman GT4 RS (voir ci-dessus) et le Boxster RS Spyder continueront d’exister car ce sont des véhicules de petite série et sont exemptés de cette règle. La disparition de la 718 est donc limitée à l'UE, ce qui signifie qu'elle va perdurer sur d'autres marchés.

Un retrait logique ou trop sévère ?

Le problème vient de l'architecture électrique utilisée par le Boxster et le Cayman, qui ne répond pas aux prochaines réglementations en matière de cybersécurité. Modifier les voitures pour répondre à la nouvelle loi coûterait à Porsche environ la moitié du budget utilisé pour un tout nouveau modèle, ce qui n'est pas viable financièrement.

Galerie: Porsche 718 Boxster 2021 (25ans)

6 Photos

Le Boxster et la Cayman de quatrième génération, connues sous le nom de code interne "982" sont des voitures qui commencent à vieillir puisqu’elles datent de 2016. Le Macan de première génération est encore plus ancien étant donné qu'il est sur le marché depuis 2014. Il est malgré tout peu probable que le retrait de la 718 de l'UE mette un gros coup aux comptes bancaires de Porsche, mais le Macan a, en revanche, toujours marché. À l’échelle mondiale, le crossover a enregistré 87 355 ventes en 2023, soit quatre fois plus que la gamme 718.

Place au renouveau...

La prochaine génération du 718 sera purement électrique lorsqu'elle sera commercialisée en 2025. Mais l’arrivée de ce véhicule ne signifiera pas la fin des modèles à essence actuels puisque les deux coexisteront pendant une durée indéterminée. Porsche a mis en place une stratégie similaire pour les deux générations du Macan.

Bien que les 718 ne soient plus disponibles sur les marchés de l'UE, vous pouvez toujours acheter un tout nouveau Boxster ou Cayman en choisissant parmi tout ce qui est disponible en stock. Mais le temps presse…

Galerie: Porsche 718 Style Edition