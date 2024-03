Porsche est sur une voie régulière vers l'électrification de l'ensemble de sa gamme. La société a lancé la Taycan en 2019, et le nouveau Macan EV sera commercialisé plus tard cette année. Une 718 électrique devrait faire ses débuts en 2024, et le Cayenne rejoindra le train des VE un peu plus tard.

Mais ce qui nous enthousiasme le plus, c'est ce qui pourrait se trouver au sommet de la gamme électrique de Porsche : une nouvelle hypercar.

L'année dernière, Porsche nous a présenté l'étonnant concept Mission X, et une version de production pourrait voir le jour d'ici la fin de l'année 2024. La société est restée très discrète sur le reste du projet. Mais les premières rumeurs et les premiers détails donnent une image passionnante de ce qui pourrait être la prochaine icône de la marque. Voici ce que nous savons à ce jour.

Qu'est-ce que la Porsche Mission X ?

La Porsche Mission X est un concept qui a été présenté en 2023 dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire du constructeur automobile. Les ingénieurs ont travaillé sous le nom de code XS23 pendant près d'un an avant sa révélation.

La Mission X préfigure ce à quoi pourrait ressembler une future hypercar entièrement électrique de la marque. Elle succéderait à des modèles comme la 918 Spyder et la Carrera GT. La Mission X s'inspire de ces icônes et du succès de Porsche sur les circuits.

À quoi ressemblera la version de production ?

Porsche s'est inspiré des prototypes de voitures de course du Mans, comme la 919 Hybrid, notamment avec les portes qui s'ouvrent vers l'avant et vers le haut. Les phares verticaux ornent un nez pointu avec des prises d'air massives à la base du pare-chocs qui contribuent au refroidissement et à l'aérodynamisme.

Une bulle de verre recouvre un habitacle luxueux garni de sièges baquets profonds, de couleurs contrastées, de carbone apparent, de harnais à six points et d'un volant inspiré de la F1. Cet habitacle de verre forme un arrière svelte doté d'un spoiler intégré et d'un logo Porsche éclairé, flanqué de part et d'autre de feux arrière élancés.

Nous espérons que la version de production ressemblera beaucoup à la Mission X, mais nous ne savons pas encore combien de ces éléments se retrouveront sur la route. Notre rendu (photo ci-dessus) donne un aperçu de la version de production de la Porsche Mission X, avec de nombreux éléments identiques à ceux du concept, mais avec la peinture Smyrna Green de Porsche, des jantes aérodynamiques et quelques autres touches subtiles.

Qu'y a-t-il sous le capot ?

Croyez-le ou non, le concept Porsche Mission X est doté d'un moteur central. Contrairement à d'autres véhicules électriques qui placent leurs batteries dans le plancher, les batteries de la Mission X se trouvent derrière les sièges. C'est ce que l'on appelle une configuration "e-core". Porsche a choisi cette configuration pour tenter de recréer la dynamique de conduite d'une voiture à moteur central. Il n'est pas certain que cette configuration se retrouve dans la production.

En dehors de cela, Porsche n'a pas donné de précisions sur le groupe motopropulseur. Le concept Mission X avait un rapport poids/puissance d'un cheval-vapeur pour 1 kg et une architecture à 900 volts. Si la nouvelle hypercar pèse environ 1 680 kg, comme la 918 Spyder, elle pourrait donc développer jusqu'à 1 700 chevaux. Elle devrait également être le premier véhicule de Porsche doté de trois moteurs électriques et d'une transmission intégrale.

Quelle sera sa rapidité ?

Avec une puissance estimée à 1 700 ch, l'hypercar EV de Porsche devrait être sacrément rapide. La Taycan Turbo GT à deux moteurs atteindra les 96 km/h en 2,1 secondes avec le pack Weissach, de sorte qu'une hypercar à trois moteurs pourrait être encore plus rapide. Il n'est pas impossible qu'elle atteigne moins de 2,0 secondes.

Porsche a déjà déclaré qu'elle souhaitait battre le temps au tour de production du Nurburgring, ce qui signifierait dépasser le temps au tour de 6:30,70 de la Mercedes-AMG One. Si elle vise le record du véhicule électrique de série, elle devra battre le temps de 7:05.29 de la Rimac Nevera. La Porsche 918 Spyder a effectué un tour du Nurburgring en 6:57.00.

Quelle est sa taille ?

Le concept Mission X est relativement compact par rapport aux normes des supercars modernes. Il est plus court d'environ 15 cm que la 918 Spyder (464,5 contre 449,5 cm). Elle est également plus courte de 25 cm que la Rimac Nevera (475 cm). Cependant, la Mission X est 5 cm plus large que la 918 et a le même empattement de 273 cm.

Combien cela coûtera-t-il ?

Il faut s'attendre à ce que l'hypercar de Porsche dépasse les six chiffres. La société a récemment présenté la Taycan Turbo GT, dotée d'une puissance de 1 092 chevaux et d'un prix de départ de 246 538 euros, ce qui en fait le véhicule électrique le plus cher de Porsche à ce jour. L'hypercar électrique devrait facilement dépasser ce prix pour devenir l'une des voitures les plus chères en vente.

À titre de comparaison, la 918 Spyder a été mise en vente en 2013 pour 778 800 euros, mais les prix actuels des hypercars s'élèvent facilement à plusieurs millions. La Rimac Nevera coûte 2,2 millions d'euros, la Mercedes-AMG One 2,5 millions d'euros et l'Aston Martin Valkyrie plus de 3 millions d'euros.

La production de la nouvelle hypercar de Porsche devrait être limitée. La 918 Spyder n'a été produite qu'à 918 exemplaires et la Carrera GT n'a été produite qu'à 1 270 exemplaires. La 959 est encore plus rare : Porsche n'en a construit que 292.

Quand la verrons-nous ?

Porsche pourrait confirmer la production de la nouvelle hypercar d'ici la fin de l'année. Le PDG Oliver Blume a déclaré que les réactions au concept Mission X ont été "extrêmement positives" et que "c'est une grande motivation pour nous de réaliser cette voiture".