Nürburgring: 7 minutes et 7 secondes... Laguna Seca : 1 minute et 27 secondes....

Ces chiffres, ce sont ceux de la Porsche Taycan Turbo GT. C'est tout simplement la Porsche de série la plus puissante de l'histoire, capable de décrocher les plus grands records (pour les électriques) sur les légendaires circuits allemands et américains.

C'est beaucoup de puissance quand on dispose de 1 108 ch et 1 340 Nm de couple. La berline allemande devient ainsi une sorte de fusée terrestre, avec des chiffres époustouflants. Voici ce qu'il faut savoir à son sujet.

Exagérée et démesurée

Tout d'abord, les versions. En effet, la Porsche Taycan Turbo GT est disponible aussi bien en version "normale" qu'avec le pack Weissach, un nom qui a toujours identifié les variantes les plus extrêmes à Zuffenhausen et la Taycan ne fait pas exception à la règle.

Mais procédons dans l'ordre. La Turbo GT est animée par un groupe motopropulseur qui utilise un nouveau moteur à inverseur d'impulsions monté à l'arrière, plus puissant, avec un courant maximal de 900 ampères, soit 300 de plus que dans le reste de la gamme. Il en résulte plus de puissance et de couple, mais pas seulement. Le carbure de silicium a été utilisé comme matériau semi-conducteur, ce qui permet d'obtenir des fréquences de commutation plus élevées.

Porsche Taycan Turbo GT

Résultat : 580 kW (789 ch) de puissance de base, 760 kW (1 033 ch) avec Launch Control en mode overboost et 815 kW (1 108 ch) pour un maximum de 2 secondes. Traduit, cela signifie 0 à 100 km/h en 2,3 secondes sur la Taycan Turbo GT et 2,2 secondes sur la version avec le pack Weissach.

Vous en voulez encore plus ? Porsche annonce un 0 à 200 km/h en 6,6 secondes pour la première et 6,4 secondes pour la seconde, avec des vitesses de pointe de 290 et 305 km/h respectivement. Aucune mention n'est faite des batteries, mais elles devraient être de 98 kWh, pour une autonomie maximale annoncée de 555 km. Bien entendu, si le groupe motopropulseur est exploité au maximum, l'autonomie diminuera sensiblement.

Pas seulement une question de moteur

Il y a bien sûr d'autres modifications qui rendent la Porsche Taycan Turbo GT vraiment unique et plus extrême que jamais. Il y a par exemple le Pack Dynamique de série avec la suspension Porsche Active Ride avec réglage spécifique GT, des pneus haute performance spéciaux, des jantes forgées de 21 pouces et un système de freinage carbone-céramique au poids optimisé.

Porsche Taycan Turbo GT, il frontale Porsche Taycan Turbo GT, i cerchi anteriori

En parlant de poids, la Taycan la plus puissante de tous les temps gagne 75 kg par rapport à la Turbo S grâce à l'utilisation massive de fibre de carbone, utilisée pour les montants centraux, les coques de rétroviseurs, les jupes latérales et le couvercle du coffre sans le système de fermeture automatique. Chaque détail compte et il y a aussi les sièges légers en PRFC avec un design spécifique.

Comment la reconnaître

La Porsche Taycan Turbo GT tente de passer (presque) inaperçue, se confondant avec ses consœurs, à moins d'opter pour le pack Weissach qui comprend de série un aileron arrière fixe offrant 220 kg de force portante. Il y a ensuite divers éléments aérodynamiques supplémentaires tels que le nouveau diffuseur avant. Les deux versions sont équipées de série de projecteurs matriciels à LED et, sur demande et sans supplément de prix, de projecteurs matriciels à LED HD. L'arrière est également orné du lettrage Turbo GT.

Porsche Taycan Turbo GT, l'alettone posteriore Porsche Taycan Turbo GT, gli interni

L'intérieur est équipé des sièges enveloppants susmentionnés avec fibre de carbone apparente et, comme pour les phares, des sièges à réglage électrique sont disponibles sans supplément de prix.

Si le pack Weissach est choisi, il n'y a pas de sièges arrière, pas de tapis de sol et pas d'horloge centrale du Pack Chrono, de sorte que, grâce également à d'autres améliorations, telles qu'une seule trappe de chargement à ouverture manuelle, 70 kg supplémentaires sont économisés par rapport à la Turbo GT.

Les prix de la Porsche Taycan Turbo GT commencent à 249 188 euros et les livraisons devraient commencer au printemps.