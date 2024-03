TVR a déjà un petit vécu dans la production de voitures de sport britanniques mais tout ce que l’entreprise a créé n’était pas forcément destiné à la piste. Au début des années 2000, le propriétaire de TVR, Peter Wheeler, a imaginé un véhicule amphibie capable de remplir une multitude de rôles et dont, logiquement, celui de pouvoir se déplacer sur l’eau. Une nouvelle vidéo de Harry's Garage nous emmène à la découverte du seul prototype du Scamander existant.

La dernière fois que ce véhicule étrange avait sillonné la route, c’était en 2012 ou 2013 selon Joe, le fils de Wheeler. Le temps n'est généralement pas clément dans cette région, même pour les voitures les plus fiables qui sont restés à l’arrêt, mais la voiture amphibie ne semble pratiquement pas affectée, traversant les années 2010 sans trop se dégrader.

Le moteur V6 de 3,0 litres d’origine Ford (de 275 chevaux) démarre sans hésitation. Les clignotants, les freins et l'essuie-glace fonctionnent également, tandis que la verrière s'ouvre et se ferme sans problème. L'une des caméras de recul fonctionne également, mais l'écran numérique du tableau de bord doit être réparé, de sorte que le Scamander est n’est pas encore parfait. Il faudra du travail avant qu’il soit de nouveau légal sur la route. D’ailleurs, ce court essai routier à révéler un potentiel problème au niveau de la transmission.

Un avenir plus radieux pour le Scamander ?

On pourrait penser qu'une machine bestiale capable de faire du surplace aurait quatre roues motrices, mais Wheeler a gardé le Scamander en deux roues motrices pour gagner du poids, avec une boîte de vitesses automatique pour mieux canaliser la puissance. À l’intérieur on retrouve trois sièges, le conducteur étant assis au milieu. Le moteur se trouve directement derrière l'habitacle, séparé par un mince capot amovible. Les deux sièges passagers se rabattent et le volant se lève pour aider le conducteur à monter et descendre de la machine à l’allure étrange.

Cependant, on est presque déçu de ne pas avoir eu le droit à un vrai test amphibie façon Top Gear UK (sans le même résultat) mais au vu des quelques réparations à faire, cela était surement préférable tenter le diable bien que le véhicule soit équiper d’une grosse hélice à l’arrière. Wheeler a vendu TVR en 2005 avant de terminer le Scamander, mais il a continué à travailler dessus jusqu'à sa mort en 2009. Espérons que son fils pourra le préparer comme il se doit dans un avenir proche.