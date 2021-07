Vacances en camping-car ou en bateau ? Qui sait, peut-être certains d'entre vous se sont déjà posés la question ne serait-ce qu'une fois dans leur vie. Il est presque certain que John et Julie Giljam, fondateurs de CAMI (Cool Amphibious Manufacturers International) et créateurs de nombreux véhicules amphibies, se sont posés cette question. Voici donc le Terra Wind RV, le camping-car pour ceux qui veulent prendre des vacances sur l'asphalte et sur l'eau.

Avec une longueur de 12,9 mètres, il ressemble à beaucoup d'autres camping-cars mais il est le seul à être capable de traverser des lacs et des rivières (CAMI déconseille de l'utiliser en mer), offrant un niveau de confort comparable à celui d'un yacht.

Rien ne l'arrête

Lorsqu'il s'agit de voyager sur le macadam, tout va bien, le Terra Wind RV est un camping-car normal et peut atteindre une vitesse de pointe de 128 km/h. C'est très peu, mais considérez qu'il pèse pratiquement le même poids qu'un camion. Il a un moteur turbodiesel Caterpillar 3126E de 330 ch.

Et c'est là que la "magie" commence : une fois sur la rive d'un lac, il faut s'arrêter, non pas parce que le voyage est terminé, mais pour sortir les bouées nécessaires pour donner de la stabilité au camping-car amphibie.

Puis vous remettez le moteur en marche, vous plongez et vous atteignez la vitesse maximale de 8 nœuds, soit environ 14 km/h. Oui, c'est lent, car à bord du Terra Wind RV, ce n'est pas la destination qui compte mais le voyage.

Il y a même un jacuzzi

Et pour profiter du voyage, la cabine ne ressemble pas aux camping-cars auxquels nous sommes habitués : meubles qui ne dépareilleraient pas dans un salon, sol en marbre, lit queen-size à l'arrière, sellerie en cuir, meubles en teck, cuisine avec plan de travail en granit et un jacuzzi. Juste au cas où vous seriez sur l'eau et voudriez prendre un bain moussant chaud. Il y a également une plate-forme à l'arrière pour prendre le soleil, plonger ou (si vous en avez besoin) amarrer deux jet-skis.

Un luxe débridé, qui a naturellement un prix qui n'est pas vraiment bon marché : 715 000 euros pour commencer, et plus d'un million pour l'exemplaire que vous voyez dans la vidéo. C'est beaucoup, mais cela vous permettra d'économiser sur l'achat d'un bateau. Si, en revanche, vous souhaitez dépenser moins, CAMI dispose d'un catalogue de véhicules amphibies de toutes formes et de toutes tailles, du coupé à l'autocar de 50 places. A vous de faire votre choix.