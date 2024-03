Même pas le temps de publier la photo-espionne que l'Abarth 600e fait officiellement son apparition sur le web avec la première photo dévoilée, montrant la plupart des détails de la carrosserie. Elle se termine par de nouvelles informations sur la mécanique et le marketing.

La vedette de la photo est la version baptisée Scorpionissima, caractérisée par la couleur spéciale Hypnotic Purple et produite à seulement 1 949 exemplaires, comme l'année de la création de l'entreprise.

Plus puissante que jamais

Comme nous l'avions imaginé en voyant la première photo prise par un espion, l'Abarth 600e est actuellement en train de tourner le spot publicitaire de lancement, qui devrait être diffusé prochainement. La campagne mettra certainement l'accent sur les 240 ch de son moteur, qui en feront l'Abarth de série la plus puissante de l'histoire. Et cela devrait également faire bouger les versions sportives de l'Alfa Romeo Milano et de la Lancia Ypsilon à l'avenir.

Comme indiqué, la photo montre la 600e Scorpionissima, parée pour transmettre son caractère sportif dès le premier coup d'œil. Un aileron arrière généreux, un splitter avant, des pneus élargis, un pare-chocs redessiné et des jantes en alliage de 20 pouces au design spécifique font tout pour ne pas passer inaperçus. Cependant, nous ne savons pas s'ils feront uniquement partie de l'édition limitée ou s'ils seront également disponibles avec les autres équipements.

Basée sur une version évoluée de la plateforme CMP (baptisée Perfo-eCMP), l'Abarth 600e sera équipée de nombreuses modifications mécaniques telles que des suspensions rectifiées et un nouveau différentiel autobloquant limité spécialement développé. Les pneus - développés en collaboration avec Hankook - au profil abaissé et conçus pour combiner une adhérence maximale et une autonomie accrue sont également spéciaux.

Les performances n'ont pas encore été communiquées, de même qu'une éventuelle "coupure" lorsque la batterie tombe en dessous d'un certain pourcentage de sa capacité, comme c'est le cas sur l'Abarth 500e.