Le préparateur automobile japonais Liberty Walk s'est spécialisé dans les kits de carrosserie, et sa dernière proposition est quelque chose de spécial pour un véhicule inattendu. Un nouveau kit de carrosserie pour la Fiat Abarth 595 la fait sortir tout droit d'un jeu vidéo de type Need for Speed.

Le kit donne à la 500 Abarth un look entièrement nouveau. À l'avant, un nouveau pare-chocs est plus large que celui de série. Il comprend un becquet en bas, des déflecteurs dans les angles et des entrées d'air plus larges. Ces éléments accentuent les nouvelles ailes plus musclées et donnent au nez un aspect inspiré du sport automobile.

Le nouveau capot donne au kit Liberty Walk un aspect subtilement similaire aux phares de la 500e en couvrant partiellement leur bord supérieur (voir ci-dessous). Le résultat est un visage qui donne l'impression que la petite voiture fait la grimace.

Les ailes plus larges sont l'élément le plus accrocheur de ce kit. Elles donnent à ce véhicule une allure musclée qui manque à la 595 normale. De plus, les jupes latérales plus larges accentuent l'aspect agressif de la voiture. L'arrière est doté d'un aileron à deux plans sur la pointe du toit. Il n'est pas précisé si cet aileron est conçu pour créer de la force d'appui, mais il en a l'air.

Il en va de même pour le diffuseur. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur son efficacité, mais le design de la pièce correspond à l'apparence plus agressive de la voiture mise à jour. Le kit Liberty Walk complet comprend six pièces et coûte 15 070 dollars en polymère renforcé de fibres ou 17 050 dollars en plastique renforcé de fibres de carbone. Si vous ne souhaitez pas le kit complet, trois pièces sont disponibles séparément :

La Fiat 595 utilise un quatre cylindres turbocompressé de 1,4 litre développant 165 chevaux. Elle peut atteindre 100 km/h en 7,3 secondes avec une boîte manuelle à cinq vitesses ou en 7,4 secondes avec la boîte automatique à cinq vitesses.