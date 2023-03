Vous connaissez probablement tous Mansory pour sa façon de concevoir les voitures. Pas n'importe quelles voitures, des voitures qui sont de bases très coûteuses que certains préfèrent garder intactes. Mais pour ceux qui en veulent plus, que ce soit à travers des kits de carrosserie extravagants où l'utilisation de couleurs criardes, faites confiance à Mansory pour aller plus loin et apporter quelque chose de différent.

Cependant, cette Mercedes-AMG SL63 n'est pas l'une d'entre elles. Avec son look subtilement habillé, la version de Mansory de la SL AMG est étonnamment discrète.

Galerie: Mansory Mercedes-AMG SL63

10 Photos

L'accent est mis sur le "premier coup d'œil", car le travail de Mansory sur la SL AMG révèle que l'entreprise n'a pas hésité à donner à la 2+2 GT une transformation sauvage... du moins en termes d'utilisation de kits de carrosserie. A l'avant, vous verrez le pare-chocs revu et corrigé avec des accents cuivrés, l'étoile à trois branches étant remplacée par l'emblème de Mansory. Les prises d'air redessinées sont entourées d'éléments en fibre de carbone, tout comme le spoiler du pare-chocs avant et les boîtiers de rétroviseurs latéraux.

L'histoire est la même à l'arrière. Le spoiler, le diffuseur et plusieurs éléments du pare-chocs ont été relookés en fibre de carbone avec des accents cuivrés. Pour couronner le tout, Mansory précise que des jantes de 22 pouces sont disponibles dans différents designs. A l'intérieur, il semble que la société de tuning ait équipé l'AMG SL63 d'une sellerie blanche, incluant les ceintures de sécurité.

À noter que le V8 biturbo de 4,0 litres de l'AMG SL63 produit 577 ch. Mansory n'a pas révélé le prix de ce modèle, mais connaissant la marque, il ne sera pas du tout bon marché.