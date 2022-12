On le sait désormais, les créations de Mansory sont pour le moins extravagantes. Généralement, c'est quitte ou double. Soit on adore, soit on déteste, et chacun se fait son propre avis.

Aujourd'hui, Mansory nous a révélé sa réinterprétation de la Bentley Continental GTC. Ce qui interpelle le plus sur ce modèle, c'est cette teinte bicolore jaune et noir. Ce choix de couleur coupe littéralement la voiture en deux. Comme à son habitude, Mansory n’a pas manqué l'occasion de rajouter à cette Continental GTC des appendices aérodynamiques proéminents.

Des modifications à gogo

À l’avant, nous pouvons voir l'ajout d'une grosse lame, ainsi que d’un pare-chocs retravaillé. Il en va de même pour l'arrière, avec la encore, l’ajout d’un bouclier et d’un diffuseur bien plus gros que ceux présents de base.

Évidemment, ce ne serait pas une Mansory sans un énorme travail intérieur avec l'utilisation à profusion de carbone forgé. Comment ne pas remarquer aussi l’utilisation en grande quantité de cuir avec des surpiqûres en nid d’abeille, le tout, bien sûr, en jaune et en noir.

Mansory a ajouté sur la console centrale une plaque indiquant le nom de la voiture "la vitesse" ainsi que l'inscription "One of One", car rappelons que cette dernière, est et restera un modèle unique.

Un moteur boosté

Sous le capot aussi, des modifications ont été apportées, même si Mansory ne nous donne pas de détails concernant ces changements. Le préparateur nous donne néanmoins les chiffres clés.

Cette Continental GTC développe désormais jusqu'à 740 chevaux et 1 020 Nm de couple. La vitesse maximale est de 332 km/h, et la voiture est capable d'effectuer le 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes.