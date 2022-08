La Mercedes Classe G passe de nouveau dans les mains de Mansory pour devenir plus personnalisé que jamais. Un exemplaire spécial du G 63 AMG inaugure la "Mansory Bespoke", une ligne de modèles en édition très limitée construits selon les spécifications du client.

Le tout-terrain allemand est le protagoniste d'un tuning résolument inhabituel qui, en plus d'être excentrique, porte des performances incroyables à un niveau supérieur.

Double personnalité

Ce qui attire immédiatement l'attention, c'est le schéma de couleur bicolore distinctif baptisé Algorithmic Fade, où le turquoise de l'avant s'estompe sur les côtés pour devenir noir à l'arrière. Le contraste de couleurs original caractérise l'ensemble du look de la Classe G, qui a également reçu des pare-chocs et des passages de roues encore plus volumineux et plus nets.

Comme tout tuning Mansory qui se respecte, les éléments en fibre de carbone ne manquent pas, de même que les nombreux appendices aérodynamiques, dont le grand aileron qui rend la poupe du Classe G encore plus imposante. Les jantes en alliage de 24 pouces (qui cachent les étriers de frein turquoise) montées sur des pneus 295/30 R24 sont également exagérées.

L'intérieur de la Mercedes sort également de l'ordinaire, avec une sellerie en cuir alcantara teinté Feroza et de nombreux inserts en fibre de carbone, ainsi que les omniprésents badges Mansory.

Une puissance de Ferrari

La Mercedes Classe G a également été profondément modifiée au niveau du moteur. Le V8 4.0 biturbo d'origine, qui développe 585 ch et 850 Nm, a été porté à 850 ch et 1000 Nm de couple grâce à des modifications de l'ECU, à l'installation de turbos plus grands et à un système d'échappement haute performance.

Les presque 300 chevaux supplémentaires de la Mercedes se traduisent par un sprint de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes et une vitesse de pointe limitée à 250 km/h. Il s'agit d'une amélioration substantielle par rapport aux 4,5 secondes et à la vitesse de pointe limitée à 210 km/h de la G 63 AMG d'origine.

Étant donné le haut degré de personnalisation, Mansory ne mentionne pas les prix des différentes modifications, mais nous sommes sûrs que le budget final n'est pas un problème pour ceux qui sont prêts à dépenser plus de 170 000 euros pour une AMG.