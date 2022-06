Mansory est de retour avec un autre SUV Urus modifié, mais il est un peu plus spécial que les préparations précédentes. Le Venatus Evo S modifie le Lamborghini Urus aussi bien visuellement que sous le capot avec une augmentation notable de la puissance.

La Venatus Evo S en édition limitée ajoute encore un peu d'agressivité à celle des Venatus précédents. Ce nouveau modèle ressemble beaucoup à l'Urus Mansory de la fin de l'année dernière, mais le nouvel Evo S présente quelques touches de style uniques. À l'avant, le SUV reçoit un splitter avant plus prononcé qui dépasse de sa face angulaire.

Mansory a également revu les aérations des ailes avant, ajouté un peu plus de style aux bas de caisse, et modifié l'aileron arrière et le spoiler de toit. Il y en a partout !

Il s'agit d'une amélioration subtile, sur un style qui l'est beaucoup moins, mais qui s'accompagne d'une augmentation sensible des performances. Le look est complété par une peinture extérieure bicolore noire et blanche.

Mansory ne détaille pas les modifications apportées au V8 biturbo de 4,0 litres du SUV, mais le préparateur affirme que l'Urus modifié produit 900 chevaux (671 kilowatts) et 1100 Newton-mètres de couple. C'est plus que les 650 ch (477 kW) et 850 Nm du SUV de série, et c'est plus que les 820 ch (603 kW) de la précédente version de l'Urus Mansory.

Le Venatus se chausse de roues forgées légères de 24 pouces, de 10 pouces de large à l'avant et 12 pouces de large à l'arrière. Le SUV peut atteindre 100 km/h en sulement 2,9 secondes, et la vitesse maximale de l'Urus passe de 305 à 323 km/h.

Mansory n'a publié qu'une seule image de l'intérieur, et c'est aussi exotique que ce que l'on peut attendre de la société. Mansory prévoit une finition en jaune vif avec des accents blancs sur le volant, les tapis de sol et les portes, qui contrastent avec la garniture noire qui tranche dans tout le jaune.

Mansory précise qu'il s'agit d'une édition limitée à 10 exemplaires. Il s'agit d'un pas en avant en termes de style et de performances par rapport à son autre modèle Venatus, bien que les deux modèles soient des modifications assez folles d'un SUV Lamborghini déjà délirant.