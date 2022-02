Mansory n'y va pas avec le dos de la cuillère pour définir sa nouvelle création : "le luxe et la performance sous sa plus belle forme". Même si nous émettons quelques réserves quant aux deux derniers mots employés, effectivement, ce Bentayga semble performant.

Outre les habituelles modifications esthétiques, Mansory a également beaucoup travaillé sur le moteur W12, le faisant passer de 635 à 900 chevaux.

Le 12 cylindres a été revu en profondeur. La cartographie a été modifiée, les turbos d'origine ont été remplacés par des modèles plus gros et tout le système d'échappement a été changé. Comme si les 635 chevaux et 900 Nm du modèle "de base" n'étaient pas déjà suffisants, le Bentayga by Mansory atteint 900 chevaux et 1 250 Nm, soit la même valeur de couple que la Bugatti Veyron.

Les chiffres sont époustouflants et se traduisent par une accélération de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et une vitesse de pointe de 323 km/h.

Pour distinguer ce modèle de la version qui lui sert de base, Mansory a ajouté un capot en carbone. L'avant du SUV britannique intègre une nouvelle calandre avec des prises d'air élargies et de nouvelles optiques à LED.

La calandre, entièrement noire, affiche le logo Mansory bien en évidence, tandis que le capot intègre des évents pour laisser respirer le W12. Nous retrouvons également quelques appendices aérodynamiques, avec notamment un spoiler placé au-dessus de la lunette arrière. Pas sûr qu'il participe grandement à l'aérodynamisme au vu du design de base de l'engin.

L'habitacle n'est pas en reste et devient encore plus luxueux grâce à l'ajout d'inserts en cuir et en fibre de carbone. Mais là encore, le dernier mot revient au propriétaire qui peut personnaliser tous les aspects de son modèle.