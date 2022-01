L'année 2021 restera dans l'histoire comme l'une des pires années pour les ventes automobiles, avec un effondrement général des immatriculations. Pandémies, crises des puces et des matériaux, hausse des prix, réduction du pouvoir d'achat des consommateurs et autres figurent parmi les raisons de la terrible année 2021. C'est peut-être la crise, mais pour tout le monde, à l'image de Bentley, Ferrari, Lamborghini, Porsche et Rolls-Royce.

En fait, pour chacune de ces marques, 2021 est la meilleure année ! Et s'il est vrai que les chiffres officiels manquent encore pour Ferrari, le troisième trimestre 2021 s'est clôturé avec +19% par rapport à l'année précédente et +11,2% par rapport à 2019. Le record de ventes semble être à la portée de Maranello.

Les raisons du succès

En attendant de connaître les résultats de Ferrari, examinons les performances des autres marques de luxe, qui ont non seulement réussi à clôturer avec de bons résultats, mais aussi à se surpasser malgré la crise mondiale. Un record que le PDG de Rolls-Royce, Torsten Müller-Ötvös, a tenté d'expliquer en disant : "Avec Covid, beaucoup ont réalisé que la vie est courte". Une sorte de "Que celui qui veut être heureux soit heureux : demain, il n'y a pas de certitude" ramené à notre époque.

Mais ce n'est pas tout : le marché du luxe (sauf en 2020) ne connaît pas la crise et semble ne pas avoir de scrupules à supporter les ralentissements économiques, attirant les investissements lorsque tout semble être au point mort.

Le luxe haut de gamme, une expression hideuse signifiant l'exclusivité à des prix mirobolants, est notoirement anticyclique, un autre mot compliqué pour dire que lorsque les choses vont mal pour la majorité, les super-riches baignent dans le bonheur absolu.

Ceci grâce à un positionnement dont seules Bentley, Ferrari, Lamborghini et Rolls-Royce peuvent se targuer. Quant à Porsche, le constructeur a des modèles débutant à moins de 100 000 € et plus populaires capables de doper ses ventes, contrairement aux marques citées qui ne s'adressent qu'à une poignée de clients.

Ensuite, il y a la croissance de la richesse des milliardaires dans le monde, comme le souligne un rapport de Bloomberg, qui en 2021 ont vu leur richesse augmenter malgré la crise qui a frappé l'économie mondiale.

Des chiffres records

Et en regardant les chiffres, on remarque immédiatement les différences entre Porsche, avec un record de 301 915 immatriculations en 2021, et les autres marques, avec des chiffres bien inférieurs. Il s'agit de marques qui ciblent une niche, mais qui sont capables de l'élargir grâce à une exclusivité qui attire ceux qui peuvent se le permettre, en se concentrant également sur la personnalisation complète pour créer des modèles "sur mesure" pour leurs clients.

Marque Immatriculations en 2021 Croissance par rapport à 2020 Bentley 14 659 +31% Ferrari 8 206 (au troisième trimestre 2021) +27% Lamborghini 8 405 +13% Porsche 301 915 +11% Rolls-Royce 5 586 +49%

Nous avons parlé à plusieurs reprises du phénomène Urus, de la capacité du super SUV de Sant'Agata à donner un nouvel élan aux ventes, bien qu'il s'agisse d'une Lambo non conventionnelle : finition surélevée, moteur V8 et turbo. Pourtant, ses 5 021 immatriculations en 2021 ont fait exploser les ventes.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge Bentley Bentayga S

Lamborghini Urus

Rolls-Royce a trouvé sa poule aux œufs d'or avec le Cullinan, un modèle qui combine le luxe classique et débridé typique du constructeur britannique avec la position surélevée toujours populaire.

Bentley avait d'abord introduit les SUV dans le monde du luxe avec le Bentayga, le modèle le plus vendu à Crewe, grâce aussi à la disponibilité d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable, préféré par 20 % des clients.

Et si Porsche propose deux SUV dans sa gamme, avec deux carrosseries - classique ou coupé -, Zuffenhausen doit une partie de son succès au passage à l'électrique. En effet, la Taycan a conquis 41 296 clients dans le monde. Moins de la moitié du nombre de Macan (88 362) et de Cayenne (83 071), mais nous parlons quand même d'une voiture électrique qui coûte plus de 100 000 euros. Une voiture électrique capable de surpasser la 911, la Porsche par excellence, un modèle qui peut survivre grâce aux revenus générés par les SUV et les berlines à batterie.

Porsche Taycan Turbo S Ferrari Purosangue

Si les chiffres définitifs de Ferrari font encore défaut, l'augmentation de 27 % enregistrée au cours des neuf premiers mois de 2021 est de bon augure, le chiffre record de 10 131 immatriculations en 2019 étant à la portée de Maranello, où le lancement de la Purosangue (le premier SUV avec le Cheval Cabré sur le capot) pourrait pulvériser tous les records.