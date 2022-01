"2021 est une année à oublier", pas pour tout le monde, et certainement pas pour Lotus qui annonce avoir vendu 1710 voitures neuves, soit une hausse de 24 % par rapport à 2020 (1378 ventes). C'est surtout sa meilleure performance depuis 10 ans !

Dans le détail, on apprend que la Lotus Elise est le modèle le plus vendu, "les fans cherchant à s'approprier une partie de l'histoire de l'automobile grâce aux modèles Sport 240 Final Edition et Cup 250 Final Edition aux spécifications très élevées" estime le constructeur britannique.

"Nos détaillants internationaux ont relevé le défi de donner aux Elise, Exige et Evora l'accueil qu'elles méritaient. Cela signifie que nous sommes en grande forme pour 2022 pour nous concentrer sur la toute nouvelle Lotus Emira, notre dernière voiture de sport à essence et la meilleure de sa catégorie." Geoff Dowding, directeur exécutif, ventes et après-vente

En Amérique du Nord, la hausse des ventes est de 111 % par rapport à l'an dernier, elle est de 37 % en Belgique et de 29 % au Royaume-Uni. Lotus a enregistré un record dans la région Asie Pacifique, notamment au Japon (meilleure année depuis 2015), en Australie (meilleure année depuis 2018) et à Hong Kong (meilleure année depuis 2014).

Dans l'ordre, les Etats-Unis sont le pays où Lotus a écoulé le plus de modèles. Vient ensuite le Japon, le Royaume-Uni, l'Allemagne, puis la France en cinquième position. Dans le bas du classement, nous retrouvons l'Italie, l'Australie, la Belgique, la Suisse et la Chine.

A noter qu'à la fin des années 90, Lotus vendait plus de 2500 voitures par an en Europe. Les ventes se sont écroulées début 2000 et ont continué à baisser progressivement jusqu'à 520 exemplaires écoulés l'an dernier en Europe.