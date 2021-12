C'est la fin d'une époque pour Lotus. Le constructeur britannique annonce en effet que les Exige, Elise et Evora ne seront plus produites dorénavant. La marque du groupe Geely est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire qui passera par la Lotus Emira - son dernier modèle thermique - et la Lotus Evija qui sera produite en série limitée.

Pour l'occasion, Lotus a publié les photos de ses derniers modèles sortis de l'usine de Hethel. Nous retrouvons de gauche à droite la Lotus Evora GT430 Sport Dark Metallic Grey, la Lotus Elise Sport 240 Final Edition jaune, et enfin, une Lotus Exige 430 Final Edition Heritage Racing Green. Ces trois modèles ne seront pas cédés mais conservés précieusement par Lotus.

Depuis sa sortie en 1996, Lotus a assemblé très exactement 35 124 exemplaires de l'Elise. La petite voiture de sport a été rejointe en 2000 par la Lotus Exige assemblée à 10 497 unités. Enfin, en 2009, la marque a lancé l'Evora qui ne convaincra que 6117 clients.

Lotus Evija Lotus Emira

En 26 ans, ce trio a été écoulé à 51 738 unités, soit près de la moitié de l'ensemble des voitures produites par Lotus depuis sa fondation en 1948 par Colin Chapman. On se souvient que la plateforme qui sous-tend les Lotus Elise et Exige a été utilisée par d'autres modèles tels que le Tesla Roadster, ou encore, l'Opel Speedster. Elle a même été prêtée à Hennessey pour créer sa Venom GT qui était autrefois la voiture la plus rapide de la planète.

Comme indiqué en début d'article, Lotus a de nouveaux projets qui vont lui permettre de se développer considérablement en touchant une clientèle plus large et mondiale. L'Emira entrera en production au printemps prochain. L'an prochain, la nouvelle usine de Wuhan, en Chine, assemblera un tout nouveau SUV électrique signé Lotus.