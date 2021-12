Quand on parle de Lotus, la phrase "Light is right" de Colin Chapman résonne immédiatement dans nos têtes. Le pilote est évidemment connu comme le fondateur de la célèbre marque britannique. Mais que serait Lotus sans Hazel Chapman, la femme de Colin Chapman, et co-fondatrice de la firme d'Hethel ? On a appris avec tristesse il y a quelques jours son décès à 94 ans.

Née Hazel Williams, elle a rencontré Colin Chapman lors d'un bal en 1944. Et la première voiture de Chapman - ce qui est devenu la Lotus Mark 1 - a été construite autour d'un châssis d'Austin 7 dans un garage fermé à l'arrière de la maison de ses parents à Hornsey, dans le nord de Londres, en 1948.

C'est elle qui a pris en charge le développement de la voiture d'essai et de son successeur à moteur Ford, la Mark 2, après que Colin a été brièvement engagé dans la Royal Air Force. Leurs succès en tant que pilotes avec ces voitures et la Formule 750 Mk3, la première vraie Lotus, qui a suivi, entraîneront des commandes pour d'autres voitures.

Hazel Chapman dans la Lotus Mk I

La première entreprise Lotus a été créée le 1er janvier 1952, et une société à responsabilité limitée a été créée l'année suivante avec une contribution de 25 £ de Hazel.

Elle épousera Chapman en 1954 et, à mesure que l'organisation Lotus se développe, elle siègera aux conseils d'administration d'un certain nombre de ses sociétés, notamment l'équipe de Formule 1 Team Lotus, la marque de voitures de sport Lotus Cars et Lotus Components, qui fabrique des voitures pour les catégories de course junior.

Hazel a joué un rôle matriarcal dans le succès de l'équipe de F1, qui a remporté six championnats du monde des pilotes et sept couronnes des constructeurs dans les années 1960 et 1970.

Elle était fière d'avoir travaillé avec presque tous les pilotes de grand prix Lotus au cours de l'histoire de l'équipe. Parmi eux figuraient ses champions du monde - Jim Clark, Graham Hill, Jochen Rindt, Emerson Fittipaldi et Mario Andretti - ainsi que Nigel Mansell (photo ci-dessous) et Ayrton Senna.

Lorsque Colin Chapman meurt en 1982, Hazel reconnaît que Lotus Cars a besoin de nouveaux investissements pour assurer son avenir et joue un rôle clé dans la vente des actions à un groupe dirigé par British Car Auctions.

L'équipe de F1 est restée la propriété de la famille jusqu'à la fin de la saison 1990, et après sa disparition en 1994, Hazel est devenue directrice de Classic Team Lotus, l'entreprise familiale qui préserve les voitures et l'héritage des succès de la marque en course jusqu'à ce jour, sous la direction du fils Clive.

Hazel a conservé un intérêt majeur pour tout ce qui concerne Lotus et, pas plus tard qu'en 2018, elle a signé la 100 000e voiture de route produite par la marque, une Evora rouge. La tradition voulait qu'on lui montre chaque nouvelle voiture de route avant qu'elle ne soit dévoilée au public.

Matt Windle, directeur général de Lotus Cars, a déclaré : "C'est un jour très triste pour toutes les personnes associées à Lotus dans le monde. Sans Hazel Chapman, il n'y aurait pas de Lotus".

Hazel était également l'une des fondatrices de l'organisation caritative Dog House pour les femmes dans le domaine de la course automobile, avec Bette Hill, l'épouse de Graham.