Après les présentations, Lotus dévoile les caractéristiques techniques de sa nouvelle voiture de sport, l'Emira. Comme vous le savez, l'Emira est la dernière sportive thermique de la marque de Norfolk, après ce, elle ne produira plus que des véhicules électriques.

Dans un communiqué, Lotus annonce le lancement de l'Emira V6 First Edition dont la production démarrera au printemps prochain. Elle sera rejointe par l'Emira i4 (quatre cylindres) First Edition dès l'automne 2022.

Le V6 de l'Emira est signé Toyota, il s'agit du bloc 2GR-FE de 3,5 litres de cylindrée. Il développe 400 ch et peut être associé à une boîte manuelle (420 Nm de couple) ou automatique avec palettes au volant (430 Nm de couple). Il est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes, soit un dixième de moins que l'Emira à transmission manuelle. Dans les deux cas, la vitesse maximale est limitée à 290 km/h.

La Lotus Emira V6 First Edition est facturée en Allemagne à partir de 95 995 €. Cette version suréquipée dispose de jantes en alliage de 20 pouces et peut être peinte de différentes couleurs : Bleu Seneca, Jaune Hethel, Rouge Magma, Gris Ombre, Gris Nimbus et Vert foncé. D'autres couleurs seront disponibles courant 2022.

Cette First Edition peut être agrémentée de différents packs, dont le Driver's Pack qui ajoute une suspension sport avec des pneus Goodyear Eagle F1 Supersport ou Michelin Pilot Sport Cup 2. On peut aussi citer le Pack Design qui comprend des pédales sport, des vitres teintées, une garniture de toit en Alcantara noir et des étriers peints en jaune, rouge, argent ou noir.

L'Emira équipée du V6 est naturellement la plus puissante. Les clients pourront un peu plus tard choisir le quatre cylindres d'origine Mercedes-AMG, Lotus précise aussi qu'une version "d'entrée de gamme" arrivera en 2023, elle coûtera 59 995 £ au Royaume-Uni.

Fiche technique de la Lotus Emira V6

Moteur 3 456 cm3 / V6 Modèle de moteur Toyota 2GR-FE Compresseur Edelbrock 1740 Puissance 400 ch Couple 420 Nm (manuel) / 430 Nm (automatique) Régime maximal 6800 tr/min Boîte de vitesses Manuelle à six vitesses / automatique à six vitesses Émissions de CO 2 (WLTP combinées) 243g/km* 0-100km/h 4,3 secondes (manuel) / 4,2 secondes (auto)* Vitesse de pointe 290 km/h* Coefficient de traînée (Cd) 0,349*

* Sous réserve d'homologation