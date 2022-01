Rolls-Royce est une marque de voitures de luxe fondée en 1904. L'an dernier, elle a écoulé 5586 voitures à travers le monde, soit une hausse de 49 % par rapport à 2020. Mieux encore, 2021 est une année record, car le constructeur anglais n'a jamais vendu autant de voitures qu'en 117 ans d'histoire !

Le Cullinan en tête

Le Cullinan est le modèle le plus vendu, mais Rolls-Royce explique que la croissance a principalement été tirée par la Ghost suite au lancement de la version Black Badge. Les voitures sur-mesure ont aussi atteint des niveaux records à l'image de la Boat Tail produite en un seul exemplaire et qui détient le titre de la voiture la plus chère au monde.

Rolls-Royce Cullinan Rolls-Royce Ghost Black Badge

"2021 a été une année phénoménale pour Rolls-Royce Motor Cars. Nous avons livré plus de voitures que jamais au cours des 117 ans d'histoire de la marque, avec une demande sans précédent pour tous les produits sur tous les marchés mondiaux. Ceci est extrêmement encourageant alors que nous nous préparons au lancement historique de Spectre, notre première voiture entièrement électrique. En nous appuyant sur le succès de cette année, nous continuerons à évoluer en tant que véritable marque de luxe, au-delà du domaine de la construction automobile." Torsten Müller-Ötvös, PDG de Rolls-Royce Motor Cars

Cap sur l'électrique

2021 fut une année extraordinaire pour les fabricants de voitures de luxe. A l'image de Rolls-Royce, Bentley a enregistré l'an dernier des ventes en forte hausse de 31 % par rapport à 2020 avec 14 659 véhicules écoulés. Les autres constructeurs de sportives comme Ferrari et Lamborghini ne tarderont pas à communiquer leurs chiffres.

Rolls-Royce ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il a déjà annoncé l'arrivée d'un tout nouveau modèle 100 % électrique dénommé Spectre. Il a été présenté à travers des images et sera commercialisé au quatrième trimestre 2023. Avec la Spectre, Rolls-Royce espère convaincre les clients à passer à l'électrique avant de muscler son offre et de devenir un constructeur 100 % électrique d'ici 2030.