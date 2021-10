Comment faire plus luxe que luxe ? Et comment paraître plus riche que riche ? Rolls-Royce a peut-être trouvé une solution, en apportant des améliorations à ses modèles pour les rendre encore plus exclusifs. Black Badge, c'est le nom de la finition Rolls-Royce la plus chère que vous puissiez vous offrir. Elle est déjà disponible sur le Cullinan, et dès aujourd'hui, les clients fortunés de la Ghost peuvent aussi en profiter.

Rien de plus frustrant que d'acheter une voiture de luxe et de se rendre compte que le voisin a la même. Pour éviter ce genre de désagrément, avec la finition Black Badge, Rolls propose de choisir entre 44 000 combinaisons de couleurs possibles, mais comme le souligne le constructeur, les clients choisissent souvent le noir... C'est aussi le cas du modèle de présentation, qui allie deux couleurs, le noir et le bleu.

Peindre une Rolls-Royce n'est pas de tout repos, en effet, cela mobilise les forces de quatre artisans qui appliquent plusieurs couches de peinture pour obtenir le résultat escompté. Cette étape nécessite tout de même entre 3 et 5 heures de travail et 45 kg de peinture !

La Rolls-Royce Ghost Black Badge porte des jantes spéciales de 21" composée de plusieurs couches fines de carbone. Les étriers sont ici peints en bleu, tout comme le cerclage entourant le logo RR.

Dans l'habitacle, on retrouve du bois, du cuir et du carbone. Cette finition Black Badge se distingue par des détails peints en noir au niveau du tableau de bord et sur le tunnel de transmission. La planche de bord s'illumine grâce à 850 étoiles disposées du côté passager. Autre élément distinctif, le signe ∞ que le client peut demander à être brodé sur les sièges par exemple.

Pour motoriser cette voiture d'ultra-luxe, Rolls-Royce l'a équipée d'un V12 de 6,75 litres bi-turbo qui délivre la bagatelle de 600 ch et 900 Nm de couple. La puissance est transmise à la boîte de vitesses ZF à huit rapports qui a été recalibrée pour l'occasion (plus de puissance à bas régime). Il en va de même pour la suspension (moins de roulis), les freins (plus de mordant) et le système d'échappement (meilleure sonorité) qui ont été modifiés pour créer une expérience de conduite plus "sportive".

Le prix de la Rolls-Royce Ghost Black Badge n'a pas été communiqué, mais on imagine que le ticket d'entrée est situé au-dessus de 400 000 €.