Dans un monde de voitures de luxe peintes dans d'infinies nuances d'argent, Rolls-Royce se distingue des autres. La marque huppée vient de dévoiler l'"Esprit d'expression", une série de trois modèles spéciaux pour la Chine, dont l'un est équipé de pneus à flancs blancs.

Il s'agit de la berline Ghost "Extended" de couleur lavande, surnommée "Expressionism". Rolls-Royce a baptisé la couleur Boraclay Blue, du nom de l'île de Boraclay aux Philippines. La société explique qu'elle est inspirée par les "teintes uniques observées lors de la transition entre le coucher du soleil et le crépuscule, lorsque le ciel semble ne faire qu'un avec la mer de Sulu". Franchement, nous sommes heureux que ce ne soit pas de l'argent.

La voiture sur mesure est montée sur des jantes de 21 pouces et, pour donner une touche de style ancien, les flancs des pneus sont ornés d'étroites bandes blanches. Ce n'est pas tout à fait l'âge d'or des flancs blancs des années 1950, mais pour un pneu moderne à profil ultra bas, c'est remarquable. Si l'intérieur vert citron et noir vous ennuie, passez quelques heures à compter les coutures de la somptueuse serre. Rolls-Royce nous dit qu'il y en a 104 268 rien que dans les quatre portes de la Ghost. Nous présentons nos condoléances à la personne qui a dû les compter.

Il y a encore de la couleur avec "Escapism", une Spectre bicolore orange/gris. Il s'agit en fait d'une nuance de rouge appelée Lantana, du nom de la fleur de Lantana que l'on trouve en Amérique du Sud. Elle n'est pas chaussée de pneus à flancs blancs, mais l'imposante deux portes est montée sur d'énormes jantes de 23 pouces à sept branches. À l'instar de la Ghost, les couleurs mystérieuses abondent à l'intérieur, le violet et le gris étant les teintes principales. Les coutures orange apportent un certain contraste, et bien que nous ne sachions pas combien il y en a dans la porte, Rolls-Royce affirme qu'il y a 960 lumières en fibre optique dans le pavillon Starlight.

La dernière voiture de ce trio s'appelle "Magnetism". Il s'agit d'une Phantom "Extended", combinant une nuance de gris teintée de bleu appelée Cala Luna Sand avec du Kabira Blue pour le toit. Oserions-nous dire qu'il s'agit du véhicule le plus sobre de ce groupe, mais cela signifie tout de même plus de 1 000 lumières pour le pavillon et plus de 43 000 points de couture pour un motif sur le thème de la cascade à l'intérieur de la voiture.

Rolls-Royce indique qu'il s'agit des premières voitures sur mesure commandées par l'intermédiaire du bureau spécial de la société à Shanghai. Chacune est destinée à un client en Chine, mais avant cela, elles seront exposées au Salon de l'Automobile de Pékin, qui doit débuter dans le courant de la semaine.