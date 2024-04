Mansory vient de concevoir une Rolls-Royce Cullinan assez particulière et dédiée aux personnes vivant en Arabie et pour ceux qui aiment beaucoup d'or ! Les deux versions s'appellent "Mansory Linea d'Arabo" et "Mansory Linea d'Oro" et en tant que simple mortel, vous aurez du mal à en acheter une.

Rolls-Royce Cullinan - Mansory Linea D Oro (2024).

Les deux voitures représentent, chacune, une pièce unique et elles ont été spécialement conçues pour être exposées dans le showroom Mansory à Dubaï, dans le cadre de la toute nouvelle ligne de programme "Atelier". Désormais, il s'agit de tous les véhicules "qui sont basés sur les préférences personnelles et les idées du fondateur de l'entreprise, Kourosh Mansory".

Rolls-Royce Cullinan - Mansory Linea D Arabo (2024).

Toujours plus d’or

Visiblement le patron aime ne pas passer inaperçu. D'ailleurs, ce n’est pas la première fois que Mansory fait étalage d’autant d’or sur une voiture (ainsi que les habituelles tonnes de carbone) puisque cela s’est déjà produit une fois, en 2010, sur une Bugatti Veyron Linea d'Oro.(voir ci-dessous) La Cullinan n'est pas aussi rapide que l'hypercar de Molsheim, mais offre plus d'espace pour autant de métal précieux que possible.

Tout ce qui était autrefois chromé ou argenté à l'extérieur brille désormais de manière dorée. Y compris les monumentales jantes forgées de 24 pouces recouvertes de caoutchouc 295/30. De plus, toutes les parties extérieures en carbone sont décorées d'incrustations en or véritable.

Sacré poste de conduite...

Si vous regardez les photos, vous verrez que l'intérieur de la Linea d'Oro scintille et brille comme une boule disco. Du cuir noir fut utilisé et comme pour l'extérieur, toutes les pièces en carbone que l’on retrouve à l'intérieur sont décorées d'incrustations en or et toutes les pièces standard autrement fabriquées en chrome ou en argent sont peintes, elles aussi, en or. On trouve également de telles incrustations sur la console centrale et les pédales.

Pas seulement brillant

En principe, l'Arabo est exactement la même voiture, sauf que l'or est remplacé par le cuivre. L’autre particularité de ce deuxième véhicule, ce sont les pièces en carbone. Elles ne sont pas recouvertes d'or mais laissent la place au nom de l'entreprise "MANSORY" de couleur cuivre.

Pour le kit carrosserie et l'amélioration des performances, le préparateur utilise les pièces qu'il a installées pour la première fois sur le SUV Rolls en 2020. Le V12 a été renforcé pour passer de 571 ch et 850 Nm à 610 ch et 950 Nm. Mansory promet un 0 à 100 km/h en 5,0 secondes et une augmentation de la vitesse de pointe à 280 km/h.

