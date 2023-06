Avec le roadster Mistral et la Bolide réservée à la piste, Bugatti a marqué le début de la fin du moteur W16 à quatre turbos. La marque française va produire 99 exemplaires de l'Hypercar sans toit et 40 unités de son modèle le plus extrême. Ensuite, le moteur de 8,0 litres disparaîtra pour laisser place à un moteur encore inconnu. Pour soutenir le lancement de ce duo de choc, le siège de Molsheim est en cours d'agrandissement.

D'une superficie de 2 120 mètres carrés, un nouveau bâtiment de deux étages sera opérationnel au cours du second semestre de l'année prochaine. Il sera également utilisé pour soutenir l'arrivée de nouveaux modèles "au-delà de l'ère Chiron". Bugatti annonce l'arrivée de "voitures définissant les performances", sans toutefois entrer dans les détails. Nous savons toutefois que la marque de prestige souhaite augmenter ses effectifs de plus de 50 % d'ici à la fin de l'année 2027 afin de préparer l'arrivée des nouveaux modèles de la nouvelle ère Bugatti Rimac.

Galerie: Bugatti Bolide aux 24 Heures du Mans

7 Photos

L'entreprise nouvellement créée est restée très discrète sur ce qui se passera après la fin de la Chiron. Cependant, le patron Mate Rimac a mentionné qu'elle serait équipée d'un moteur à combustion interne "complètement fou", ajoutant que nous serions tous "époustouflés" lorsqu'il sera dévoilé. Le développement du moteur à combustion interne a d'ailleurs commencé deux ans avant que les deux entreprises ne concluent un accord. Quant à la voiture elle-même, qui devrait être équipée d'un moteur hybride, l'homme d'affaires croate a indiqué qu'elle ne partagerait aucune pièce avec la Chiron, car tout sera entièrement nouveau.

Mate Rimac a déclaré que le futur modèle Bugatti "sera plus beau [que la Rimac Nevera], avec des instruments analogiques, une sorte d'horlogerie". Avant la fusion, le groupe Volkswagen voulait lancer un SUV électrique, mais Mate Rimac a immédiatement mis fin au projet dès son arrivée à la tête de la nouvelle société. La société mère de Bugatti avait même envisagé de supprimer la marque ou de la vendre, a déclaré Mate Rimac à Auto Express à la fin de l'année dernière.