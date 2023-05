Nous l'avons déjà dit, mais nous le répétons : Bugatti est bien plus qu'une simple marque automobile. Bugatti, c'est le privilège de posséder certaines des hypercars les plus avancées technologiquement au monde. Bugatti c'est une expérience, un style de vie, une société qui réunit des passionnés du monde entier grâce à ses performances inégalées, son prix et son exclusivité. Pour un propriétaire de Bugatti très fidèle, l'exposition de ses trois voitures très spéciales au Château Saint Jean, la maison historique de la marque, est un événement très spécial.

Bugatti a publié un communiqué de presse faisant état d'une réunion récente au Château Saint Jean, au cours de laquelle un client de longue date du constructeur automobile a présenté sa collection de véhicules Bugatti rares, soigneusement conservée. Plus précisément, cette collection comprend chacune des voitures de record du monde de la marque, la Veyron 16.4 Super Sport World Record Edition, la Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse World Record Edition et la Chiron Super Sport 300+. Pendant leur séjour au château, ils ont été rejoints par deux autres machines très spéciales : la Bugatti Veyron Pur Sang et la Divo.

La collection et son propriétaire ont été accueillis au château par Pierre-Henri Raphanel, ancien pilote de course et pilote d'essai Bugatti, qui était au volant de la Veyron 16.4 Super Sport qui a battu le record de vitesse en juin 2010 sur le circuit d'essai d'Ehra-Lessien avec une vitesse de 431,07 km/h.

Trois ans plus tard, la Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse a établi un autre record, celui de la voiture sans toit la plus rapide du monde, avec une vitesse de 408,84 km/h avec le toit abaissé. La troisième voiture de cette collection est la Chiron Super Sport 300+, construite pour célébrer la première voiture de série pouvant atteindre une vitesse supérieure à 482,8 km/h. Ce dernier record de vitesse de Bugatti a été enregistré avec Andy Wallace, vainqueur des 24 heures du Mans, sur le siège du conducteur, qui s'est également rendu au Château Saint Jean pour rencontrer le client.

"Chaque fois que je viens à Molsheim, je me sens non seulement membre de la famille Bugatti, mais aussi de l'histoire de Bugatti. En retrouvant ces voitures là où elles ont vu le jour, j'ai ressenti un lien encore plus fort avec l'incroyable héritage de la marque. Mes voitures sont rentrées chez elles, mais l'équipe m'a fait sentir que j'étais aussi rentré chez moi, c'est un sentiment vraiment incomparable", a commenté le client anonyme.

Quant au château lui-même, il a été acheté par Ettore Bugatti en 1928 et rénové pour accueillir les invités, les clients et les pilotes de course. Seuls quelques privilégiés ont la possibilité de visiter le château et aucun visiteur n'a jamais eu la chance de passer la nuit dans son enceinte historique.