En général, les projets de restauration automobile concernent de vieux véhicules qui ont eu une vie bien remplie. Mais le train de vie des Bugatti est très différent de la norme, comme le montrent ces deux projets de restauration de Veyron.

L'on a seulement besoin de remonter le temps jusqu'en 2006 pour le modèle le plus ancien. Puisque la Veyron a été lancée en 2005, il s'agit de l'un des premiers exemplaires vendus par la marque de Molsheim. À ses côtés se trouve une Grand Sport 2009 qui fait également partie du premier lot livré aux clients. Les deux supercars ont d'ailleurs le même propriétaire et proviennent d'une "admirable collection internationale basée aux Émirats arabes unis". Apparemment, il a fallu trois ans pour que Bugatti récupère ces Veyron afin de les restaurer.

Galerie: Deux Bugatti Veyron restaurées par La Maison Pur Sang

12 Photos

Quel type de restauration est nécessaire pour des voitures de moins de 20 ans garées au sec et au chaud ? C'est là que Bugatti La Maison Pur Sang entre en jeu. Il s'agit de l'équipe de restauration de la marque française, qui a non seulement réalisé des inspections et un entretien approfondis mais aussi des modifications esthétiques demandées par le client.

Le coupé Veyron a ainsi reçu une nouvelle peinture, passant de deux nuances de gris à une robe bleue et noire. Pour mieux s'harmoniser avec l'extérieur, l'intérieur a changé de teinte également, passant d'un brun Cognac à un Havane. De quoi créer une "configuration plus contemporaine", selon Bugatti. Quant à la Veyron Grand Sport, l'intérieur est passé de la teinte Soie à la Magnolia.

Pendant qu'elles étaient sous la garde de Bugatti La Maison Pur Sang, les deux voitures ont reçu de nouvelles pièces. Toujours selon Bugatti, le coupé Veyron a été entièrement démonté pour son changement de robe, au cours duquel une remise à neuf a été faite. Un tel travail a nécessité neuf mois avant le retour Émirats arabes unis.

Bugatti n'a pas mentionné de prix pour ce projet de restauration. Nous ne prenons aucun risque en estimant que la facture a dû être salée.