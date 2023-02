La gamme Lego Speed Champions s'enrichit de deux McLaren, à un prix abordable. La McLaren F1 LM des années 1990 et la McLaren Solus GT sont réunis dans un pack qui sera disponible à partir du 1er mars à 44,99 €.

La McLaren F1 LM est la déclinaison pour la route du modèle utilisé en Endurance au cœur des années 1990, et qui a remporté les 24 Heures du Mans 1995. La version Lego reprend l'orange papaye avec lequel le constructeur britannique a renoué dans les années 2010. Une fois monté, elle mesure 15 centimètres de long, sept de large et quatre en hauteur. Elle est accompagné d'une figurine de pilote en combinaison.

Galerie: Lego Speed Champions : McLaren F1 LM et Solus GT

18 Photos

La McLaren Solus GT est un modèle encore plus rare, une supercar réservé au circuit et construite à seulement 25 exemplaires. Le moteur, développé par Judd, est un V10 atmosphérique de 5,L développant 829 chevaux pour 659 Nm. McLaren annonce un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et une vitesse de pointe de 320 km/h. La déclinaison Lego fait 16 cm de long, 8 de large et 4 en hauteur. Elle est elle aussi accompagnée de sa figurine de pilote.

"Avec Lego Speed Champions, nous avons créé notre tout premier pack double comprenant la légendaire McLaren F1 LM et notre dernière hypercar consacrée à la piste, la Solus GT dont seulement 25 exemplaires seront commercialisés, et initialement conçue comme un concept car pour un jeu vidéo", a déclaré Goran Ozbolt, responsable du design chez McLaren Automotive.

Lego conseille ce pack à partir de neuf ans. Si vous préférez la Formule 1 ou les Lego Technic plus pointus, un kit de 1 432 pièces à 199,99 € permet de fabriquer la monoplace anglaise depuis l'an passé.