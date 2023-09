Chaque nouvelle vidéo YouTube de MrBeast, créateur de contenu américain qui compte pas moins de 184 millions d'abonnés, est encore plus impressionnant que la précédente. Dernièrement, le monde de l'automobile a été mis à l'honneur dans la plus pure tradition des concepts YouTube.

Sobrement intitulé "Voiture à 1 $ vs voiture à 100 000 000 $", cette vidéo voit MrBeast et ses acolytes commencer par l'une des voitures les moins chères sur le marché et progresser dans l'échelle des prix jusqu'à atteindre un joyau, supposément au prix de 100 millions de dollars (93 750 500 euros au taux de change actuel) mais surtout inestimable aux yeux des amoureux d'automobiles.

Sur la terre, sur la mer ou dans les airs, il y a de quoi faire !

Si l'on omet le premier modèle, cédé à MrBeast pour un dollar symbolique en raison de sa vétusté, le suivant atteint directement les 100 000 dollars (environ 93 500 euros) car il s'agit d'un Tesla Model X.

On passe ensuite à une Lamborghini puis à l'étrange Rezvani Vengeance, surnommé dans la vidéo "le véhicule le plus sûr de la planète". Ce super-SUV inclut des vitres pare-balles et une carrosserie capable de résister aux explosifs... Et cela a été dûment vérifié avec une détonation ayant laissé le modèle presque intact !

D'autres voitures aussi chères que farfelues ont eu droit à leur moment de gloire, à savoir des modèles amphibies évalués à 500 000 dollars (environ 467 000 euros), l'étonnante AirCar capable de naviguer sur le tarmac et dans les airs, et l'Hyperion XP-1 à hydrogène.

Le menu était déjà très copieux, il s'est pourtant enrichi de dix (oui, dix) véhicules, chacun d'entre eux étant valorisé à un million de dollars (nous vous laissez faire le calcul), qui ont pu faire plusieurs tours sur un circuit privatisé.

Le clou du spectacle

Mais puisque l'on parle ici de "Voiture à 1 $ vs voiture à 100 000 000 $", comprenez bien que des modèles encore plus exclusifs et prestigieux que ceux cités précédemment ont été présentés.

Version unique de l'Agera, un temps voiture la plus rapide du monde, la Koenigsegg Vader et son chanceux propriétaire ont fait une courte apparition, le temps de préciser que cette hypercar coûte dix millions de dollars (environ 9 345 000 euros).

Jay Leno, célèbre animateur de talk-show, a fait un caméo car il a en sa possession des voitures exceptionnelles, dont une McLaren F1. Si elle a été achetée à l'époque pour 800 000 dollars, elle est aujourd'hui estimée à 20 millions (environ 18 690 000 euros).

Sans grande surprise, les voitures les plus chères de cette vidéo sont en fait les plus anciennes. Le fait de voir une Ferrari 212 Barchetta de 1952, cadeau d'Enzo Ferrari à Henry Ford II qui plus est, et une Jaguar XKSS produite à 16 exemplaires à la fin des années 1950 est tout bonnement lunaire. Comptez 30 millions de dollars pour la première et 50 millions pour la seconde, ce qui nous fait une belle enveloppe de 74 754 400 euros pour les indécis.

Bien évidemment, passé un certain tarif, MrBeast et ses complices ne peuvent plus prendre le volant des voitures. Si Jay Leno s'est chargé de rouler dans sa McLaren, par exemple, le dernier modèle présenté, celui à 100 millions de dollars, n'a pu être conduit que par un représentant du constructeur, sur une route fermée et nettoyée expressément pour cette démonstration.

Trêve de suspense, le clou du spectacle à la forme d'une Ferrari 125 S, la toute première voiture du constructeur italien. On espère maintenant une partie 2...