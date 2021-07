Les voitures volantes ont toujours fasciné le public sans qu'elles ne deviennent réalité. Ce doux rêve est peut-être en train de se réaliser, grâce à l'AirCar, qui a réussi son premier vol entre deux villes slovaques avant de redevenir une voiture en quelques minutes et de prendre la route comme si de rien n'était. Si c'est la première fois que l'AirCar rallie deux villes, c'est aussi son 142e atterrissage.

Cet engin, on le doit à Klein Vision. Conduit et piloté par son inventeur, Stefan Klein, l'AirCar a effectué un vol de 35 minutes le 28 juin 2021 entre Nitra et Bratislava. Ce vol a été immortalisé en vidéo que vous retrouverez en haut de cette page.

L'AirCar peut se transformer d'avion en voiture en trois minutes affirme son fabricant. Les ailes et la queue sont rétractables, faisant de l'AirCar une "voiture de sport". En revanche, l'hélice située à l'arrière n'est pas amovible, elle reste en place même après le vol.

Il n'est pas possible de sortir cette voiture de son garage, de déployer les ailes et la queue, de mettre les gaz dans une rue ou une route dégagée et de décoller. Cela n'est pour l'instant pas envisageable, l'AirCar a besoin d'une piste de décollage et d'atterrissage pour effectuer son vol en toute sécurité. D'ailleurs, on le voit très bien en vidéo, cette machine a besoin de plusieurs mètres d'asphalte afin de décoller et d'atterrir.

Il existe deux prototypes de l'AirCar. Le premier est propulsé par un moteur BMW de 160 ch à hélice fixe. Il a déjà effectué plus de 40 h de vol et atteint une vitesse de croisière de 170 km/h. Le second prototype est plus puissant. Il dispose d'un moteur de 300 ch avec une hélice à pas variable. Sa vitesse de croisière est de 300 km/h pour une autonomie de vol de 1000 km.

Aucune date de lancement n'a pour l'instant été communiquée par le fabricant. L'AirCar doit encore faire ses preuves avant d'arriver entre les mains des clients.