La Jaguar XKSS est une voiture de sport construite à seulement 16 exemplaires à partir de 1957, version routière de la voiture de sport sur circuit D-Type, conçue pour les courses d'endurance telles que les 24 heures du Mans.

Seuls sept exemplaires sont actuellement en circulation, et l'un d'entre eux sera mis en vente lors de la prochaine vente aux enchères de RM Sotheby's prévue dans les premiers jours du mois d'août, à l'occasion de la Monterey Car Week 2023. Elle pourrait devenir la voiture britannique la plus chère de tous les temps, avec un prix de plus de 12 millions d'euros.

Il ne reste plus que quelques exemplaires

La Jaguar XKSS est, comme on pouvait s'y attendre, l'un des modèles les plus rares du constructeur britannique. Elle était initialement prévue pour être produite à seulement 25 exemplaires, mais plusieurs d'entre eux ont été détruits dans l'incendie de l'usine en 1957, et il n'en reste aujourd'hui que sept en circulation (ou jalousement conservés dans des collections).

En 2016, Jaguar a annoncé qu'elle allait relancer la production en petite série pour atteindre le nombre de 25 unités prévu à l'époque du projet. Au cours de ces années, certaines des voitures originales ont subi d'importants traitements cosmétiques afin de préserver leur apparence d'origine tout en gardant leur mécanique intacte. C'est notamment le cas de la XKSS en question, qui a été sauvée des flammes et sera proposée à la vente lors de la Monterey Car Week 2023.

Jaguar XKSS (1957)

L'une des plus belles avec de nombreuses pièces d'origine

Comme l'explique la maison de vente aux enchères, le spider britannique, dans son inimitable couleur vert foncé, compte parmi les voitures les plus originales et les mieux conservées qui existent aujourd'hui.

La voiture a été commandée neuve en Californie en 1957 par le pilote Lou Brero Sr. qui est malheureusement décédé dans un tragique accident de voiture avant que la voiture ne soit réceptionnée. Quelques semaines plus tard, elle a été achetée par le concessionnaire britannique Sammy Weiss, propriétaire d'Oxford Motors à Sacramento, en Californie, qui l'a revendue en 1960 à l'entrepreneur Sidney Colberg de San Francisco.

Jaguar XKSS (1957), le moteur

Au fil du temps, la petite perle britannique est devenue la propriété d'Anthony Bamford (milliardaire britannique) et de Campbell McLaren (fondateur de l'UFC américaine). Elle est arrivée jusqu'à nos jours avec le bloc moteur, la boîte de vitesses, l'essieu arrière et la carrosserie d'origine, correspondant aux numéros de série qu'elle portait à sa sortie d'usine.

Jaguar XKSS (1957)

Lors de la vente aux enchères de RM Sotheby's Monterey Car Week dans les prochaines semaines, elle pourrait atteindre un prix supérieur à 12 millions d'euros.