Alors que l’édition 2023 des 24 Heures du Mans approche (elle se déroulera le week-end du 10 et 11 juin), la maison de vente canadienne, RM Sotheby’s, compte célébrer ce grand évènement sportif comme il se doit.

Un jour avant la course, une dizaines de modèles mythiques ayant participé à l’épreuve française (ainsi que quelques lots automobilia) seront mis aux enchères. Voici une petite sélection des voitures que vous pourrez obtenir si votre porte-feuille se chiffre à plusieurs millions d’euros. Dans le cas contraire, et vous n’êtes pas seuls, les véhicules qui vont suivre seront au moins un bonheur pour vos yeux.

Du Groupe C aux meilleures GT

Porsche 962 de 1985

Estimation : 6 000 000 - 9 000 000 €

Aucun constructeur n'est plus étroitement lié aux 24 Heures que Porsche, avec un record incroyable de 19 victoires à ce jour, et ça RM Sotheby’s l’a bien compris. Voici donc la voiture star de cette future vente (dont le prix se passe de commentaire) : une 962 de 1985. Il s’agit de l’une des trois Porsche 962 d'usine désignées pour l'équipe Rothmans Porsche et utilisées pour les championnats du monde de 1985 et 1986 et seulement six voitures de ce type ont été construites. Le modèle ici présent a participer trois aux 24 Heures avec comme palmarès une pole position en 1986 et une 5ème place au général, deux ans plus tard (mais elle a connu la victoire aux 500 kilomètres de Kyalami).

Elle fut notamment piloté par huit vainqueurs du Groupe C au Mans : Derek Bell, Al Holbert, Jacky Ickx, Klaus Ludwig, Jochen Mass, Vern Schuppan, Hans Stuck et John Winter. Désormais restaurée et en parfait état de marche, elle est éligible à certains des plus beaux événements du monde, dont Le Mans Classic et Rennsport Reunion. C’est la première fois qu'une Porsche 962 C est proposée publiquement à la vente ou aux enchères.

Ferrari 121 LM Cabriolet par Scaglietti de 1955

Estimation : 5 500 000 - 6 500 000 €

Si Porsche est le constructeur ayant, statistiquement du moins, laissé la plus grosse empreinte au Mans, le palmarès de Ferrari en France (ainsi que son histoire) reste impressionnant avec ses 9 victoires conquises aux 24 Heures. Ce n’est donc pas une surprise de voir l’un des modèles du Cheval Cabré parmi les véhicules stars de cette vente. Cette 121 LM Cabriolet par Scaglietti de 1955, l’une des quatre ayant quitté l’usine, a été piloté aux 24 Heures du Mans de 1955 et aux Mille Miglia de la même année.

Son succès fut relatif en France puisqu’elle a été contrainte à l’abandon face aux Jaguar et aux Mercedes mais elle a connu la victoire à Santa Barbara et à Palm Springs. En 2018, ce châssis numéro 0546 LM a été envoyé à Maranello, où il a fait l'objet d'une restauration sans frais qui s'est achevée en 2023. La belle rouge a évidemment été certifiée Ferrari Classiche.

Ferrari 365 GTB/4 Daytona Compétition de 1969

Estimation : 4 800 000 - 5 200 000 €

Comme il n’y a jamais assez de Ferrari, on poursuit avec cette 365 GTB/4 Daytona Compétition de 1969. Ce prototype a été utilisé par l'usine de Maranello pour du développement jusqu’en 1971 mais elle a été convertie aux spécifications de course par Ferrari pour son équipe de course nord-américaine.

Cet exemplaire a terminé à la 5ème place au général des 24 Heures du Mans de 1971 derrière les 917 de Porsche et les 512 de la marque au Cheval Cabré (appelés les "big bangers" de 5 litres), mais elle a aussi couru à Daytona et Sebring en 1972. Fraîchement restaurée selon les spécifications du Mans, elle est en cours de certification "Ferrari Classiche".

Jaguar XJR-12 LM de 1991

Estimation : 2 500 000 - 3 000 000 €

Faisons un petit saut dans le temps au début des années 90. L’équipe Tom Walkinshaw Racing conçoit un nouveau châssis pour les 24 Heures du Mans de 1991 : la Jaguar XJR-12 LM. Cette dernière sera loin de faire de la figuration puisqu’elle conclut la course à la 4ème place, cette année là, pilotée par Derek Warwick, John Nielsen et Andy Wallace. Mieux encore, elle terminera 2ème lors des 24 Heures de Daytona, en 1992.

Elle reste toujours aussi rapide, depuis, puisqu’elle a réalisé le meilleur tour des qualifications dans la catégorie Groupe C au Mans Classic de 2018. Présentée dans sa livrée bicolore violette Silk Cut Jaguar d'époque, elle est hautement éligible pour les événements de course historiques à travers le monde.

Aston Martin DBR9 GT1 de 2007

Estimation : 2 100 000 - 2 500 000 €

Tournons nous à présent vers une autre catégorie des 24 heures du Mans, chez les GT1. Voici une Aston Martin DBR9 GT1, considéré comme l'un des 18 châssis DBR9 construits par Prodrive entre 2005 et 2008. Cette voiture a terminé 3ème du Silverstone Tourist Trophy en 2008 et des 24 Heures de Spa 2008 avant de s’assurer la dernière marche du podium aux 24 Heures du Mans 2010.

Quatre autres podiums suivront au Championnat du monde FIA GT1 de 2011 dont une victoire à Pékin ce qui fait de ce modèle l'une des meilleures GT de compétition de tous les temps. Elle a, par la suite, été acheté neuve par le passionné britannique et fondateur de Gigawave Motorsport, Henry Barczynski, et n’a connu que deux propriétaires depuis. Elle représente un modèle idéal pour des événements tels que les 24 Heures Classic de Daytona.

Alpine A210 de 1967

Estimation : 1 200 000 - 1 500 000 €

On termine avec un petit retour en arrière, dans le temps, en la compagnie d’une française des années 60 : l’Alpine A210. Elle a remporté deux de ses trois participations au Mans, en 1967 et 1968, dans sa catégorie et a participé à d’autres courses importantes comme les 12 Heures de Reims, les 500 kilomètres du Nürburgring et les 9 Heures de Kyalami.

Ce châssis fait parti de la collection de Gérard Gombert (décédé depuis 2016), un ancien spécialiste des voitures en polyester comme les Alpine ou les Lotus, depuis plus de 40 ans. Elle est actuellement équipé d'un moteur Gordini-Renault de 1 470 cm3 ,restauré, est est accompagné d'une documentation et d'images historiques importantes.

Si vous souhaitez voir la collection complète des véhicules qui seront mis aux enchères au Mans, cliquez-ici.